ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းကအခက္ေတြ႕ေစခဲ့ေၾကာင္းနည္းျပဂ်ပ္ေဟးနပ္ေျပာၾကား

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းဟာ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ အသင္းကို ရံႈးနိမ့္ခဲ့တာဟာ ကာလအတိုင္းအတာ တစ္ခုအတြင္း ပထမဆံုး အိမ္ကြင္းရံႈးပြဲၾကံဳေတြ႕မႈျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း နည္းျပ ဂ်ပ္ေဟးနပ္ ကေတာ့ အဆိုပါရံႈးပြဲအေပၚ အမ်ားၾကီး ထိခိုက္ခံစားရမႈမရွိပါဘူး။

ခ်န္ပီယံလိဂ္ဆီမီးဖိုင္နယ္ပထမအေက်ာ့မွာ ဘိုင္နယ္ျမဴးနစ္အသင္းဟာ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းကို (၂)ဂိုး (၁)ဂိုး နဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ျပီး ဒါဟာ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းကို (၆)ၾကိမ္ဆက္ရံႈးနိမ့္မႈလည္းျဖစ္ပါ တယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ဂ်ပ္ေဟးနပ္ကေတာ့ ေနာက္တစ္ပတ္ ဘာေနမ်ဴးမွာကစားမယ့္ ဒုတိယအေက်ာ့မွာ ဒါကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

6 – Bayern Munich have lost their last 6 games against Real Madrid in the Champions League, their worst losing run against an opponent in the competition. Olé. #FCBRMA pic.twitter.com/W5g48kZvjO

“ ဒီညပြဲအရ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို အၾကီးအက်ယ္ အခက္္အခဲေတြ႕ေစခဲ့ပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကလည္း သူတို႕ကို ဒုကၡေပးႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ျပႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႕ ထားလို႕ရပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ လက္ေျမွာက္ အရံႈးမေပးသင့္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႕လုပ္ဖို႕က ဒုတိယအေက်ာ့မွာ အႏိုင္ယူဖို႕ပါ။ ” လို႕ ဂ်ပ္ေဟးနပ္ကေျပာပါတယ္။

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းဟာ ကင္မစ္ခ်္ရဲ႕ဂိုးနဲ႕ ပြဲကိုဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သလို ရစ္ဘာရီဟာလည္း ဒုတိယဂိုး ရဖုိ႕ အခြင့္အေရးရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းအတြက္ မာဆယ္လိုနဲ႕ ေအဆန္စီယို တုိ႕က ဂိုးေတြျပန္လည္သြင္းယူေပးခဲ့ျပီး ပြဲျပီးဆံုးခ်ိန္ မွာ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းက (၂)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ပထမပိုင္းျပီးခါနီး မာဆယ္လိုရဲ႕ ေခ်ပဂိုးသြင္းယူမႈက အေျပာင္းအလဲ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္ေစ ေၾကာင္း ဂ်ပ္ေဟးနပ္ကဆိုပါတယ္။

#Heynckes: "We'll try everything in Madrid to try and turn the game around. That is the minimum requirement. We'll see where we stand at full time." #FCBRMA #packmas #MiaSanMia pic.twitter.com/YLKIaoW28p

