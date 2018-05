ဆိုးသြမ္းပရိသတ္တခိ်ဳ႕ရဲ႕အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္အေပၚေဝဖန္ရံႈ႕ခ်ခဲ့တဲ့ရိုးမားအသင္း

ရိုးမားအသင္းဟာ လီဗာပူးလ္အသင္းနဲ႕ ကစားခဲ့တဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဆီမီးဖို္င္နယ္ ပထမအေက်ာ့ပြဲစဥ္ မွာ ဆိုးသြမ္းစြာျပဳမူခဲ့တဲ့ သူတို႕အသင္းရဲ႕ ပရိသတ္အခ်ိဳ႕ကို ရံႈ႕ခ်ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အသက္(၅၃)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးဟာ အန္ဖီးလ္ကြင္းအနီး Albert Pub အျပင္ဘက္ မွာ ျပင္းထန္စြာထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့အျပီး ရိုးမားအသင္းကို လိုက္ပါအားေပးခဲ့တဲ့ ပရိသတ္(၂)ေယာက္ဟာ အသက္အႏၱရာယ္ထိခိုက္ေစတဲ့ အျပဳအမူမ်ိဳးျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သံသယရွိမႈျဖင့္ မာေဆးဆိုဒ္ရဲ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားရဲ႕ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရ ပါတယ္။

ရိုးမားအသင္းရဲ႕ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မွာ – “ ရိုးမားအသင္းကို လုိက္ပါအားေပးတဲ့ ပရိသတ္အနည္းစု ရဲ႕ ဆိုးသြမး္တဲ့ အျပဳအမူေတြ အေပၚ ရံႈ႕ခ်ပါတယ္။ သူတုိ႕ရဲ႕ အျပဳအမူေတြဟာ အသငး္ကို အရွက္ရေစသလို အဆုိပါပြဲစဥ္မတိုင္ခင္ အေကာင္းဆံုး ယဥ္ေက်းစြာ အားေပးဖို႕ ေရာက္လာ ၾကတဲ့ ရိုးမားပရိသတ္အမ်ားစုအတြက္လည္း အရွက္ရစရာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေဘာလံုးေလာကမွာ ဒီလိုပရိသတ္ေတြအတြက္ ေနရာမရွိပါဘူး။ အဲဒီအတြက္ ရိုးမားအသင္းဘက္ကလည္း လီဗာပူးလ္အသင္းနဲ႕ UEFA တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ လက္ရွိခ်ိန္ မွာ ေဆးရံုတက္ေနရတဲ့ အသက္ (၅၃)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားပရိသတ္နဲ႕ သူ႕ရဲ႕ မိသားစုအတြက္ အသင္းဘက္ကေန ဆုေတာင္းေပးေနပါတယ္။ ” လို႕ ဆုိပါတယ္။

Group of #Roma fans left an old fella in a proper bad way before game. #lfc pic.twitter.com/6ZCk66kPJB

