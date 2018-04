ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းနဲ႕ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းတို႕ရဲ႕ခ်န္ပီယံလိဂ္ဆီမီးဖိုင္နယ္ပထမအေက်ာ့ပြဲစဥ္

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းဟာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဆီမီးဖိုင္နယ္ ပထမအေက်ာ့ပြဲစဥ္အျဖစ္ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ အသင္းကို အိမ္ကြင္းမွာ လက္ခံယွဥ္ျပိဳင္ ကစားရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္ Vs ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ (ခ်န္ပီယံလိဂ္ဆီမီးဖိုင္နယ္ ပထမအေက်ာ့)

ေန႕ရက္ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဧျပီလ (၂၆)ရက္

အခ်ိန္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ (၁)နာရီ ၊ (၁၅)မိနစ္

ကြင္း – Allianz Arena

ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈ

စုစုေပါင္းပြဲ – (၁၆)ပြဲ

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္ ႏိုင္ – (၇)ပြဲ

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ႏိုင္ – (၈)ပြဲ

သေရပြဲ – (၁)ပြဲ

ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ကစားသမားမ်ား

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းမွာေတာ့ အဓိက ဂိုးသြင္းယူေပးတဲ့ ကစားသမားက လီဝန္ေဒါစကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္းဘုိင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းအေနနဲ႕ ကြင္းတစ္ေလွ်ာက္လုံုးမွာ တိုက္္စစ္ဆင္ခြင့္ အခြင့္အေရးေတြ ပိုင္ဆုိင္ထားပါတယ္။ လီဝန္ေဒါစကီးဟာ ယခုရာသီတြင္း ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ သြင္းဂိုး (၂၈)ဂိုး သြင္းယူေပးထားသလို ခ်န္ပီယံလိဂ္ ပြဲစဥ္ (၉)ပြဲမွာ (၅)ဂုိး သြင္းယူေပးထားပါတယ္။

စီေရာ္နယ္ဒိုကေတာ့ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းက သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ကစားသမားျဖစ္ပါ တယ္။ စီေရာ္နယ္ဒိုဟာ လာလီဂါသြင္းဂိုး (၂၄)ဂိုးသြင္းယူထားသလို ဥေရာပခ်န္ပီယံလိဂ္ ပြဲစဥ္ (၁၀)ပြဲ မွာ (၁၅)ဂိုး သြင္းယူထားပါတယ္။

💫🙌 Get ready for another HUGE Champions League night! #APorLa13 pic.twitter.com/e5lEsBNVVy

— Real Madrid C.F.🇺🇸🇬🇧 (@realmadriden) April 24, 2018