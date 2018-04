အိမ္ကြင္းပရိသတ္ေတြေလးစားမႈျပသဖို႕ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္တိုက္တြန္းေျပာၾကား

လီဗာပူးလ္အသင္းရဲ႕ နည္းျပ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္က အန္ဖီးလ္ကြင္းမွာ ရိုးမားအသင္းနဲ႕ ကစားမယ့္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဆီမီးဖိုင္နယ္ ပထမအေက်ာ့မွာ အိမ္ကြင္းပရိသတ္ေတြအေနနဲ႕ ေလးစားမႈရွိတာကို ျပသဖို႕ ၊ ဧည့္သည္အသင္းရဲ႕ဘတ္စ္ကားကုိ အရာဝတၳဳမ်ားျဖင့္ပစ္ေပါက္ျခင္းမျပဳဖို႕ ေမတၱာရပ္ခံ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ယခုလ အေစာပိုင္းက မန္စီးတီးအသင္းနဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားတဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ကြာတားဖိုင္နယ္ ပထမအေက်ာ့မွာ မန္စီးတီးအသင္းသားေတြစီးနင္းလာတဲ့ ဘတ္စ္ကားကို သံဗူးမ်ား ၊ ပုလင္းမ်ား ၊ မီးရွဴး မ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္အျပီး ေဒသခံရဲေတြကလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႕အသင္းက ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ ေျခစြမ္းနဲ႕ ပံုရိပ္ေၾကာင့္ အဆင့္အတန္းရွိတဲ့ ကလပ္အသင္းတစ္ခုအျဖစ္ လူသိမ်ားျပီးသားပါ။ အရာဝတၳဳေတြနဲ႕ ပစ္ေပါက္တာမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္တို႕ မျမင္ခ်င္ပါဘူး။ ” လို႕ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္က တနလၤာေန႕က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ။္

Man City coach Manel Estiarte has posted a video from inside the #MCFC bus on the way to Anfield last night. Is this kind of welcome from Liverpool fans just part of the game, or too far? #LFC #LIVMCI #UCL pic.twitter.com/a8REYLQzpl

— Sporting Index (@sportingindex) April 5, 2018