ကိုလံုးအသင္းနဲ႕စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုးခဲ့တဲ့ဂ်ိဳးနက္စ္ဟက္တာ

ဂ်ာမဏီေနာက္ခံကစားသမား ဂ်ိဳးနက္စ္ဟက္တာ ဟာ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ အမွတ္ေပးဇယားေအာက္ဆံုး က ကိုလံုးအသင္းနဲ႕ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုးခဲ့ျပီး ၂၀၂၃ ခုႏွစ္အထိ အသင္းမွာ ဆက္ရွိေနေတာ့မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

ဂ်ိဳးနက္စ္ဟက္တာဟာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကတည္းက ကိုလုံးအသင္းမွာ ကစားခဲ့တာျဖစ္ျပီး လြန္ခဲ့တဲ့ (၃)ႏွစ္ က ဘြန္ဒက္စ္လီဂါမွာ တန္းတက္ကစားခြင့္ရေအာင္ ပံ့ပိုးကစားေပးခဲ့ပါတယ္။

ကိုလံုးအသင္းဟာ လက္ရွိခ်ိန္မွာ အမွတ္ေပးဇယားေအာက္ဆံုးရပ္တည္ေနျပီး တန္းဆင္းဖို႕ ေသခ်ာေနေပမယ့္လည္း ဂ်ိဳးနက္စ္ဟက္တာ ကေတာ့ အသင္းမွာသာဆက္ရွိဖို႕ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။ ဂ်ိဳးနက္စ္ဟက္တာကိုေခၚယူဖို႕ လီဗာပူးလ္ ၊ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္ ၊ ေဒါ့မြန္ အသင္းေတြက စိတ္ဝင္စားေနေၾကာင္းလည္း သတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

💬 “#effzeh allowed me to take the path from the regional league (fourth division) to the German national team.” – Jonas Hector pic.twitter.com/YCeOofVwOd

