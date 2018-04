စီးရီးေအခ်န္ပီယံဆုအတြက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြရွင္သန္လာခဲ့တဲ့နာပိုလီအသင္း

ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းနဲ႕ နာပိုလီအသင္းတုိ႕ကစားခဲ့တဲ့ စီးရီးေအပြဲစဥ္မွာ ကာလီဒူကူလီဘလီ ရဲ႕ တစ္လံုးတည္းေသာ ေနာက္က်သြင္းဂိုးနဲ႕အတူ နာပိုလီအသင္းက(၁)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိခ်ိန္မွာေတာ့ နာပိုလီအသင္းဟာ အမွတ္ေပးဇယားထိပ္ဆံုးမွ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းနဲ႕ တစ္မွတ္သာလွ်င္ကြာဟ ေနပါတယ္။

Allianz Stadium မွာ ကစားခဲ့တဲ့ အဆိုပါပြဲစဥ္မွာ ပြဲျပီးခ်ိန္ မိနစ္ (၉၀)မွာပဲ ဂ်ိဳေဆးေကာ္လီဂၽြန္ ရဲ႕ ေထာင့္ကန္ေဘာမွတစ္ဆင့္ ကာလီဒူကူလီဘလီ က တစ္လံုးတည္းေသာအႏိုင္ဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

That leap from Koulibaly for this goal is absolutely insane. pic.twitter.com/INOEVTJ0WJ

