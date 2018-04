စပါးစ္အသင္းကိုအႏိုင္ရကာအက္ဖ္ေအဖလားဗိုလ္လုပြဲဆီတက္ေရာက္သြားႏိုင္ခဲ့တဲ့မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္း

မေန႕ညက ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ အက္ဖ္ေအဖလား ဆီမီးဖို္င္နယ္ပြဲစဥ္မွာ မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္း က စပါးစ္ အသင္းကို (၂)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႕ အႏိုင္ရရွိကာ ဗိုလ္လုပြဲဆီတက္ေရာက္သြားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပိုခ်က္တီႏိုရဲ႕ စပါးစ္အသင္းဟာ ပြဲအစမိနစ္ေတြမွာ ေဘာလံုးကိုအသာစီးရယူျပီး တိုက္စစ္ဆင္ကစားႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္။ ပြဲအစပိုင္းမွာပဲ ဟာရီကိန္းကန္ခြင့္ရခဲ့တဲ့ အေဝးကန္ခ်က္ဟာ ဂိုးေပါက္နဲ႕ လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ (၁၁)မိနစ္မွာေတာ့ ညာေတာင္ပံဘက္ျခမ္းမွ အဲရစ္ဆင္ဖန္တီးေပးလိုက္တဲ့ေဘာလံုးကို ဂိုးေရွ႕ မွာ အသင့္လိုက္ပါလာတဲ့ ဒဲလ္အလီက ပိတ္သြင္းျပီး စပါးစ္အသင္းအတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုး ရယူခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ (၆)မိနစ္အၾကာမွာပဲ အဲရစ္ဆင္ အခြင့္အေရးတစ္ၾကိမ္ရခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးေပါက္နဲ႕ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ ပြဲကစားခ်ိန္ (၂၄)မိနစ္မွာ မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းက ေခ်ပဂိုး ျပန္လည္သြင္းယူေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ေပါ့ဘာရဲ႕ ဖန္တီးေပးမႈကို ဆန္းခ်က္ဇ္က ေခါင္းတိုက္သြင္းယူျပီး မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းအတြက္ ေခ်ပဂိုး ရယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ (၂၈)မိနစ္မွာ လူကာကူရဲ႕ ဖန္တီးေပးမႈမွတစ္ဆင့္ လင္ဂတ္ ေခါင္းတိုက္ခြင့္ တစ္ၾကိမ္ရခဲ့ေပမယ့္ လညး္ ဂုိးေပါက္နဲ႕ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

#MUFC in the #EmiratesFACup this season:

5⃣ games

5⃣ wins

1⃣2⃣ goals scored

1⃣goal conceded pic.twitter.com/uqyzZNKIFY

— Manchester United (@ManUtd) April 21, 2018