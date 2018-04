အာဆင္ဝင္းဂါးရဲ႕ေနရာကိုဆက္ခံဖို႕ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့နည္းျပ(၆)ဦး

ရာသီကုန္မွာ နည္းျပအာဆင္ဝင္းဂါး အသင္းမွ ထြက္ခြာေတာ့မယ္ဆိုတာကို ေၾကျငာခဲ့ျပီးေနာက္ မွာပဲ အာဆင္နယ္သင္းဟာ (၂၂)ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုး နည္းျပသစ္ဦးကို ရွာေဖြေနပါတယ္။

အာဆင္နယ္အသင္းရဲ႕ Chief Execuctive ျဖစ္သူ အီဗန္ဂါဇီဒီ ကေတာ့ အသင္းအတြက္ အာဆင္ဝင္းဂါး ေနရာဆက္ခံမယ့္ နည္းျပသစ္တစ္ဦး ရွာေဖြလ်က္ရွိ ျပီး မွန္ကန္တဲ့ နည္းျပျဖစ္ဖို႕ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဆုိပါတယ္။

ဆယ္စုႏွစ္ (၂)ခုေက်ာ္ၾကာ တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ အာဆင္ဝင္းဂါးရဲ႕ ေနရာကိုဆက္ခံဖို႕ ဘယ္လိုနည္းျပမ်ိဳး က သင့္ေတာ္ပါလဲ? ခန္႕မွန္းထားတဲ့ နည္းျပ(၆)ဦးကို ၾကည့္ၾကပါစို႕။

လူးဝစ္အန္းနရစ္

ယူေက မွာေဖာ္ျပေနတဲ့ သတင္းေတြအရ အာဆင္ဝင္းဂါးေနရာကိုဆက္ခံဖို႕ ဘာစီလိုနာနည္းျပ ေဟာင္း လူးဝစ္အန္းနရစ္ က ေရပန္းစားေနပါတယ္။ ခ်ယ္ဆီးနည္းျပကြန္တီ ထုတ္ပယ္ခံရဖို႕ သတင္းေတြထြက္ေပၚခဲ့စဥ္တုန္းကလည္း အန္းနရစ္ဟာ ခ်ယ္ဆီးနည္းျပျဖစ္လာဖို႕ ေရပန္းစားခဲ့ပါ ေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လန္ဒန္ ကလပ္အသင္းႏွစ္သင္း အေနနဲ႕ အန္းနရစ္ကို ေခၚယူခြင့္ရဖို႕ အျပိဳင္ အဆိုင္ၾကိဳးစားရမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳးလည္းရွိေနပါတယ္။ အန္းနရစ္ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ရာသီက ဘာစီလိုနာ အသင္းနဲ႕ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးခ်ိန္မွာ ထြက္ခြာခဲ့တာျဖစ္ျပီး လာလီဂါခ်န္ပီယံ (၂)ၾကိမ္နဲ႕ ခ်န္ပီယံလိဂ္တစ္ၾကိမ္ ခ်န္ပီယံျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အယ္လီဂရီ

တကယ္လို႕ အာဆင္နယ္အသင္းအေနနဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ မွတ္တမ္းေကာင္းေတြ ရယူေပးႏိုင္တဲ့ နည္းျပမ်ိဳး ရွာေဖြေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္နညး္ျပ အယ္လီဂရီရွိေနပါတယ္။ အယ္လီဂရီ ဟာ လက္ရွိခ်ိန္မွာ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းအတြက္ (၄)ၾကိမ္ဆက္ စီးရီးေအ ခ်န္ပီယံဆု ရယူေပးႏိုင္ဖို႕ နီးစပ္တဲ့ အေျခအေနမွာရွိေနသလို ေအစီမီလန္အသင္းကိုလည္း စီးရီးေအခ်န္ပီယံတစ္ၾကိမ္ ရယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းကို ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဗိုလ္လုပြဲဆီကို ႏွစ္ၾကိမ္ပို႕ေဆာင္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ အယ္လီဂရီက ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းကေနထြက္ခြာမယ္ဆိုလွ်င္ အီတလီျပင္ပက အသင္းတစ္ခုခုကို ကိုင္တြယ္ခ်င္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားမႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။

ကာလိုအန္ဆယ္ေလာ့တီ

ခ်ယ္ဆီး ၊ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ ၊ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းေတြရဲ႕ နည္းျပေဟာင္း အန္ဆယ္ေလာ့တီက လည္း သူ႕အေနနဲ႕ အခြင့္အေရးရွိမယ္ဆိုရင္ အာဆင္နယ္အသင္းရဲ႕ နည္းျပအျဖစ္ တာဝန္ယူခ်င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားမႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ အာဆင္ဝင္းဂါး ထြက္ခြာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားျပီး နာရီပို္င္းအတြင္းမွာပဲ အန္ဆယ္ေလာ့တီက – “ တကယ္လို႕သူတို႕သာကၽြန္ေတာ့္ကို စိတ္ဝင္စားတယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ေက်နပ္မိမွာပါ။ ” လို႕ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အန္ဆယ္ေလာ့တီဟာ လန္ဒန္မွာေနထိုင္သူျဖစ္တဲ့အျပင္ ပရီးမီးယားလိဂ္ခ်န္ပီယံဆုလည္း ရယူဘူးတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳရွိပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာဆင္ဝင္းဂါး လႊမး္မိုးခဲ့တဲ့ ေနရာတစ္ခုအတြက္ ဆက္ခံဖို႕ သံသယရွိစရာမလိုတဲ့ နည္းျပတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ိဳအာခ်င္လို

ဂ်ိဳအာခ်င္လိုဟာ အန္ဆယ္ေလာ့တီ ၊ အန္းနရစ္ ၊ အယ္လီဂရီတို႕လို အထင္ကရ ေအာင္ျမင္မႈ မွတ္တမ္း အထင္ကရမရွိေပမယ့္လည္း ဂ်ာမဏီလက္ေရြးစင္အသင္းအတြက္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေပးခဲ့ သူျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ာမဏီအသင္းကို ၂၀၁၄ ကမၻာ့ဖလား ခ်န္ပီယံဆုရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းက ဂ်ိဳအာခ်င္လိုအတြက္ အထင္ကရအျဖစ္ဆံုးေအာင္ျမင္မႈလို႕ ဆိုရမွာပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတာကေတာ့ ယခုႏွစ္ ကမၻာ့ဖလားမွာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ေအာင္ျမင္မႈအတိုင္းအတာက ဂ်ိဳအာခ်င္လို အေပၚစိတ္ဝင္ စားမႈျမင့္တက္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘရန္ဒန္ေရာ္ဂ်ာ

ဘရန္ဒန္ေရာ္ဂ်ာကေတာ့ စေကာ့တလန္မွာ နာမည္ေကာင္းတစ္ခုရရွိျပီးတဲ့ နည္းျပျဖစ္ပါတယ္။ လီဗာပူးအသင္းရဲ႕ နည္းျပေဟာင္းတစ္ဦးလည္းျဖစ္ျပီး လက္ရွိကိုင္တြယ္ေနတဲ့ ဆဲလ္တစ္အသင္းကို (၂)ႏွစ္ဆက္ ျပည္တြင္းလိဂ္ခ်န္ပီယံဆုရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးထားပါတယ္။ ပရီးမီးယားလိဂ္ မွာ ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း ၂၀၁၃-၁၄ ရာသီမွာ လီဗာပူးလ္အသင္းကို ပရီးမီးယားလိဂ္ခ်န္ပီယံ ဆုရရွိဖို႕ နီးစပ္တဲ့ အေျခအေနထိ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဘရန္ဒန္ေရာ္ဂ်ာဟာ အသက္ (၄၁)ႏွစ္ ရွိျပီျဖစ္ျပီး အာဆင္ဝင္းဂါးရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကို ေျခရာနင္းဖို႕ လံုေလာက္တဲ့ စြမး္ရည္မ်ိဳးရွိ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အာဆင္နယ္အသင္း အသားက်ေနတဲ့ ကစားဟန္တစ္ခုကိုလည္း ကိုင္တြယ္ႏိုင္စြမ္း ရွိပါတယ္။

ပက္ထရစ္ဗီအဲရာ

Thank you for everything pic.twitter.com/FT5rDt5Hzt

— Patrick Vieira (@OfficialVieira) April 20, 2018