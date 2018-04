ရာသီကုန္မွာအာဆင္နယ္အသင္းကေနထြက္ခြာေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္းအာဆင္ဝင္းဂါးေျပာၾကား

အာဆင္နယ္အသင္းနည္းျပအာဆင္ဝင္းဂါးက လာမယ့္ရာသီကုန္မွာ အသင္းကေနထြက္ခြာေတာ့မယ့္ သူ႕ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေၾကျငာေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အာဆင္ဝင္းဂါးဟာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က အသင္းကို ေရာက္ရွိခဲ့တာျဖစ္ျပီး ပရီးမီးယားလိဂ္ခ်န္ပီယံဆု (၃)ၾကိမ္ ၊ အက္ဖ္ေအဖလား (၇)ၾကိမ္ ရယူထားႏိုင္ကာ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္က်န္ရွိေသးေပမယ့္ အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

နည္းျပ အာဆင္ဝင္းဂါးကေျပာၾကားခဲ့ရာမွာ – “ ေသခ်ာစဥ္းစားျပီး အသင္းနဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးေနာက္မွာေတာ့ ရာသီကုန္မွာ ကၽြန္ေတာ္အသင္းကေန ထြက္ခြာသင့္တဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ျပီ ဆုိတာကို သိလိုက္ရပါတယ္။ အသင္းအတြက္ အမွတ္ရစရာ ႏွစ္ေတြကို ျဖတ္သန္းျပီး ေပးဆပ္ခဲ့ရတာဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ဂုဏ္ယူစရာပါ။ အသင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုး စိတ္ႏွစ္ျပီး လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါ တယ္။ အသင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးရပ္တည္ေပးခဲ့ၾကတဲ့ ပရိသတ္ေတြ ၊ အသင္းဒါရိုက္တာေတြ ၊ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႕ ကစားသမားေတြကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာခ်င္ပါတယ္။ အသင္းအေနနဲ႕ အဆင့္တစ္ခုမွာ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္လည္း ပရိသတ္ေတြကို တြန္းအားေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အာဆင္နယ္ကို ခ်စ္တဲ့သူ ေတြအားလံုး အသငး္ရဲ႕ တန္ဖိုးကို ဂရုစိုက္ၾကဖို႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အသငး္ကို အျမဲတမ္းသံေယာဇဥ္ ရွိေနမွာျဖစ္သလို ပံ့ပိုးေပးသြားမွာပါ။ ” လို႕ ဆိုပါတယ္။

After 21 years in charge of @Arsenal, manager Arsene Wenger will step down at the end of the 2017/18 season

Full story: https://t.co/sewUNtcUth pic.twitter.com/Cb5vTqwJ2K

— Premier League (@premierleague) April 20, 2018