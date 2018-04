အသင္းကစားသမားေတြမွာ ယံုၾကည္မႈေတြ ရွိေနေသးတယ္လို႔ ဆိုခဲ့တဲ့ မက္ဟုခ်္

ေဆာက္သမ္တန္အသင္း နည္းျပ မက္ဟုခ်္က အသင္းကစားသမားေတြအေနနဲ႔ အရံႈးမေပးတဲ့ စိတ္ဓါတ္တစ္ခုနဲ႔ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ ရွင္သန္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားဆဲလို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

လက္စတာ အသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ သေရရလဒ္ထြက္ေပၚၿပီးရမွတ္တစ္မွတ္ ရယူႏိုင္ခဲ့တာက ေဆာက္သမ္တန္အသင္းတြက္ ယခုအခ်ိန္မွာ တကယ္ကို အေရးပါတဲ့ရလဒ္ တစ္ခုကို ရယူေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။အမွတ္ေပးဇယား အဆင့္ ၁၇ ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတဲ့ ဆြမ္ဆီးအသင္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ေဆာက္သမ္တန္အသင္းရမွတ္ကြာဟခ်က္ကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ လိုေနၿပီးလက္ရွိမွာေတာ့ ရမွတ္ ၄ မွတ္ ကြာဟေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အသငး္ရဲ႕ရလဒ္ပိုင္းကလည္း ေနာက္ဆံုး ၂၁ ပြဲမွာ ၁ ပြဲသာ ႏိုင္ပြဲရရွိထားခဲ့တာျဖစ္ေပမယ့္ နည္းျပ မက္ဟုခ်္အေနနဲ႔ အသင္းသားေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ တန္းဆင္းရမယ္ဆိုတာကို လက္မခံႏိုင္တဲ့ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ ႀကိဳးစားေနက်ဆဲလို႔ ဆိုိပါတယ္။

Wilfred Ndidi made six tackles in #LEISOU – overall this season, he’s made the most tackles in the #PL (135), 29 more than any other player pic.twitter.com/hoaJxj9oML

— Premier League (@premierleague) April 20, 2018