မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ ပင္နယ္တီ ရရွိခဲ့သင့္တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ အက္ဒီဟိုး

ဘုန္းေမာက္အသငး္က မန္ခ်က္စတာ ယူႏုိက္တက္အသင္းကို ၂ ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႔ အေရးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္အၿပီးမွာ ဘုန္းေမာက္အသင္းနည္းျပ အက္ဒီဟိုးက ဒီပြဲစဥ္မွာ ပင္နယ္တီ ရရွိခဲ့သင့္တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

စေမာလင္းက ဒီရာသီသူရဲ႕ အေ၀းကြင္း ၃ ဂိုးေျမာက္ဂိုးအျဖစ္ အသင္းအတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုးကို သြင္းယူေပးခဲ့ၿပီး လူစား၀င္ကစားသမား လူကာကူက ပြဲခ်ိန္ မိနစ္ ၇၀ မွာ အသင္းတြက္ ေနာက္ထပ္ ဦးေဆာင္ဂိုးကို သြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Much better performance from @ManUtd virtually guarantees a top 4⃣place. https://t.co/fm89EZLbPw

— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) April 18, 2018