အလာဒိြဳက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသင္းပရိသတ္ေတြဆီကေန သေဘာထားေတာင္းခံမယ့္ အဲဗာတန္

အဲဗာတန္အသင္းကေတာ့ နည္းျပ အလာဒိြဳက္ရဲ႕ အနာဂါတ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးအသင္းပရိသတ္ေတြထံကေန ဆႏၵမဲေကာက္ခံမႈျပဳလုပ္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ရာသီအစမွာ ေရာ္နယ္ကိုးမင္းအသင္းကုိ ကိုင္တြယ္ခဲ့စဥ္က ရလဒ္ဆိုးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ အဲဗာတန္အသငး္ကို အလာဒိြဳက္စတင္ ကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလက ေနာက္ပိုင္းမွာ ရလဒ္ပိုင္း ျပန္လည္တိုးတက္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး အသင္းကိုလည္း အမွတ္ေပးဇယား အလယ္ကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ ေပးထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အလာဒိြဳက္အသင္းတြက္ ရလဒ္ပိုင္း ေကာင္းမြန္ေအာင္ပဲ့ကိုင္ေပးထားႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ အသင္းပရိသတ္ေတြက လက္ရွိအသင္းရဲ႕ ကစားပံုကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး အလာဒိြဳက္ရဲ႕ အနာဂါတ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မတည္ၿငိမ္တဲ့ သတင္းေတြထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

If you put out a survey and ask fans to rate the manager and dont act, then who looks stupid if you don't act ? You either pull the trigger now or you dont. Does @everton really need to ask the questions what they all ready know the answer to with regards to Allardyce ?

— ComeOnYouBlues.com (@ChatEverton) April 17, 2018