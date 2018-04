ခြဲစိတ္မႈအျပီးရာသီလက္က်န္ပြဲစဥ္ေတြကိုလြဲေခ်ာ္ရေတာ့မယ့္အဂူရို

မန္စီးတီးတိုက္စစ္မွဴး အဂူရိုရဲ႕ ဒူးဒဏ္ရာကို ခြဲစိတ္ကုသမႈေတြ ျပဳလုပ္အျပီးမွာေတာ့ ယခုရာသီ လက္က်န္ပြဲစဥ္ေတြကို လြဲေခ်ာ္ေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အဂူရိုဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ (၅)ပတ္က ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ေတြအတြင္း တခ်ိဳ႕ပြဲစဥ္ေတြမွာ လူစားဝင္ ကစားသမားအေနနဲ႕ ကစားခဲ့ရသလို တခ်ိဳ႕ပြဲစဥ္ေတြမွာ လံုးဝ ပါဝင္ကစားခြင့္မရရွိခဲ့ပါဘူး။

Recuperándome de una artroscopia en la rodilla. Y con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas 💪//Recovering from an arthroscopy on my knee. Fully motivated to get back soon to the field 💪

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) April 17, 2018