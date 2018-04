ဘိုင္ယန္အသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ရလဒ္ ရယူမယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ ဟာလခ်္

ေလဗာကူဆင္အသင္းနည္းျပ ဟာလခ်္က ဘိုင္ယန္အသင္းနဲ႔ ကစားရမယ့္ ဂ်ာမန္ပိုကယ္ဖလား ဆီမီးဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္မွာ အံ့အားသင့္စရာ ရလဒ္ကို ရယူမယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းဟာ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ ခ်န္ပီယံဆုကို ၆ ႀကိမ္ဆက္ ရရွိထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေပမယ့္ ဟာလခ်္ကေတာ့ ဘိုင္ယန္အသင္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ ပစ္မွတ္ထားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ဒီအခ်ိန္ကာလက ေသေရး ရွင္ေရးအခ်ိန္ပါ။ ဘယ္သူမွ ကြင္းတြင္းေသဆံုးတယ္လို႔ ေျပာလို႔မရေပမယ့္ အားကစားအျမင္အရေတာ့ ေသဆံုးရမွာပါ။ ဒီပြဲစဥ္မွာ ရွင္သန္ႏိုင္မွ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္မွာပါ။”

"If I'm on the pitch, I want to win"

Jonathan Tah ahead of #B04FCB!

(Sound on! He's speaking English!) pic.twitter.com/tVcuODGLGM

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) April 17, 2018