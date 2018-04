ခ်န္ပီယံဆုရယူအျပီးမွာေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကတဲ့မန္စီးတီးအသင္းသားမ်ား

မန္စီးတီးအသင္းသားေတြဟာ ပရီးမီးယားလိဂ္ ခ်န္ပီယံဆု ရယူအၿပီးမွာေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႔ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကပါတယ္။

ဝက္စ္ဘရြန္း အသင္းက မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္ တက္ အသင္းကို အံ့အားသင့္ဖြယ္ (၁)ဂိုး ဂိုးမရွိ နဲ႔ အႏိုင္ရယူအၿပီးမွာေတာ့ မန္စီးတီးအသင္းဟာ ေနာက္တစ္ပတ္ပြဲ စဥ္မကစားခင္မွာပဲ ခ်န္ပီယံ ဆုကို ရယူႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

မန္စီးတီး အသင္းသားေတြဟာ Manchester Railway Pub ဆီကို သြားေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ႀကိဳတင္ အစီ အစဥ္မရွိဘဲ ပါတီ က်င္းပ ခဲ့ၾကပါတယ္။

ပါတီမွာ အသင္းေခါင္းေဆာင္ ကြန္ပနီက အသင္းသား ေတြကို မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ မန္စီးတီးအသင္း အတြက္ ပရီးမီးယားလိဂ္ခ်န္ပီယံဆုဖလားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပိ္ုင္း ပထမဆံုးျပန္လည္ ကိုင္ေျမွာက္ခြင့္ရခဲ့တာျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆံုး (၇)ႏွစ္အတြင္း တတိယေျမာက္ ဆုဖလားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကြန္ပနီကေျပာၾကားခဲ့ရာမွာ – “ မန္စီးတီးအသင္းက ပရိသတ္ေတြရင္ထဲမွာ ႏွစ္ (၄၀) ေလာက္ေနရာယူ ခဲ့ျပီးပါျပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္ ခရီးရွည္တစ္ခုပါ။ ဒီည ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္ ခ်န္ပီယံဆု ကိုင္ေျမွာက္ခြင့္ရခဲ့ျပီးပါျပီ။ အတူတူ ေအာင္ပြဲခံၾကပါစို႕။ ” လို႕ ဆုိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ကစားသမားေတြကို တနလၤာေန႕ နဲ႕ အဂၤါေန႕ေတြမွာ ထရိန္နင္မွ အနားေပးထား တာေၾကာင့္ မန္စီးတီးအသင္းရဲ႕ တခ်ိဳ႕ကစားသမားေတြကိုေတာ့ ပါတီမွာ မျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါဘူး။

📹 | Bernardo and Stones out and about celebrating the 🏆. [Instagram/bernardocarvalhosilva] pic.twitter.com/OjuOU3CCQ8

— City Watch (@City_Watch) April 15, 2018