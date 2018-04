ပရီးမီးယားလိဂ္ခ်န္ပီယံဆုဖလားကိုင္ေျမွာက္ခြင့္ရရွိခဲ့ျပီျဖစ္တဲ့မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္း

မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းဟာ အိုးထရက္ဖို႕ဒ္မွာ ဝက္စ္ဘရြန္းအသင္းကို ရံႈးနိမ့္ခဲ့ျပီးေနာက္မွာ ပဲ အမွတ္ေပးဇယားထိပ္ဆံုးမွာဦးေဆာင္ေနတဲ့ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းဟာ ယခုရာသီရဲ႕ ပရီးမီးယား လိဂ္ ဆုဖလားၾကီးကို ကိုင္ေျမွာက္ခြင့္ရရွိခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။

နည္းျပဂြါဒီယိုလာရဲ႕ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းဟာ ရာသီျပီးဆံုးဖို႕ (၅)ပြဲသာ က်န္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ခ်န္ပီယံဆုကို ရရွိခဲ့တာျဖစ္ျပီး မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ျမိဳ႕ခံ မန္ခ်က္စတာယူနုိက္တက္အသင္းက ေျခေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေစာေစာစီးစီးခ်န္ပီယံဆုဖလား ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္က ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ (၁၇၆) ၾကိမ္ေျမာက္ မန္ခ်က္စတာဒါဘီတုန္းကေတာ့ မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းဟာ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းကို (၃)ဂိုး (၂)ဂိုး နဲ႕ အႏုိုင္ရရွိခဲ့ ပါ တယ္။

Thank you @mancity . Thanks to the fans for their unconditional support. And thanks to the squad and coaching staff, who’ve made this @premierleague title run a fantastic experience. #mancity #mcfc #wearecity pic.twitter.com/oXRRx6k2Uk

ဒါေပမယ့္လည္း မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းဟာ ဝက္စ္ဘရြန္းအသင္းနဲ႕ ကစားတဲ့ ပြဲစဥ္မွာ ေတာ့ ပြဲခ်ိန္ (၇၃) မိနစ္မွာ သြင္းယူခဲ့တဲ့ ေဂ်းရိုဒရီဂြတ္ဇ္ရဲ႕ တစ္လံုးတည္းေသာ သြင္းဂိုးနဲ႕အတူ အိုးထရက္ဖို႕ဒ္မွာ ရံႈးပြဲၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းရဲ႕ အသင္းေခါင္းေဆာင္ ကြန္ပနီကေတာ့ – “ ပထမဆံုးအၾကိမ္လိုပဲ ခံစားရပါတယ္။ ဒီခံစားခ်က္ကို ဘယ္လိုမွေဖာ္ျပလို႕မရပါဘူး။ ဒီလို ခက္ခဲတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ တစ္သင္းလံုးကိုယ္စား ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တစ္ရာသီလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႕ ၾကိဳးစားခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ အဆင့္တစ္ခုမွာ ကစားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြက အတိုင္းထက္အလြန္ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို အျမဲတမ္း ပံ့ပိုးခဲ့တဲ့ ပရိသတ္ေတြနဲ႕အတူ ေအာင္ျမင္မႈကို မွ်ေဝခံစားရတာ ဂုဏ္ယူစရာပါ။ ” လို႕ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

နည္းျပ ဂြါဒီယိုလာဟာ အဂၤလန္ကုိေရာက္တဲ့ ဒုုတိယေျမာက္ရာသီမွာပဲ ေအာင္ျမင္မႈကို ရယူႏုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းဟာ လက္ရွိ (၃၃)ပြဲ ကစားျပီးခ်ိန္မွာ ရံႈးပြဲ (၂)ပြဲသာရွိခဲ့ျပီး ျပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလ (၁၄)ရက္ေန႕အထိ ရံႈးပြဲမရွိတဲ့ စံခ်ိန္တစ္ခုကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဂြါဒီယိုလာဟာ ေဖေဖာ္ဝါရီလတုန္းကလည္း EFL Cup ဗိုလ္လုပြဲစဥ္မွာ အာဆင္နယ္ အသင္းကို (၃)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ယူျပီး ျပည္တြင္းဆုဖလားတစ္ခုကို ရယူႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

We did it! An amazing journey to get here!! All the lads have done so well and it feels great to be a part of this really special group of players! Thank you for your support all season! #sharkteam🦈 @mancity pic.twitter.com/Bpezwwn4UE

— Kyle Walker (@kylewalker2) April 15, 2018