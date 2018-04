ေလာ္ဗရန္ရဲ႕ဒဏ္ရာကိုစိုးရိမ္ေနတဲ့ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္

လီဗာပူးလ္အသင္းရဲ႕နည္းျပ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္ကေတာ့ ဘုန္းေမာက္အသင္းကို (၃)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ ရရွိခဲ့တဲ့ ေနာက္ခံလူ ဒီဂ်န္ေလာ္ဗရန္ရဲ႕ ဒဏ္ရာ မျပင္းထန္ဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ထား ပါတယ္။

အဆိုပါဒဏ္ရာေၾကာင့္ ပြဲကစားခ်ိန္ (၃၈) မိနစ္မွာပဲ ေလာ္ဗရန္ကို လူစားလဲခဲ့ရျပီး ေပါင္ျခံဒဏ္ရာရရွိခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိခ်ိန္မွာေတာ့ သူ႕ရဲ႕ ဒဏ္ရာဟာ လီဗာပူးလ္အသင္းရဲ႕ ခံစစ္အတြက္ ထိုးႏွက္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္လာေစခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္ရဲ႕ လူစာရင္းမွာ ဂ်ိဳရယ္မာတစ္ ၊ ဂ်ိဳးဂိုးမက္ဇ္ ၊ အမ္မရီကန္ ၊ နသန္နီရယ္ကလိုင္း အစရွိတဲ့ ကစားသမားေတြဟာ ကာလရွည္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ အနားယူေနရျပီး ၾက့ံခိုင္မႈ ျပန္လည္မျပည့္ဝေသးပါဘူး။

ဒါေပမယ့္လည္း ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္ကေတာ့ ေလာ္ဗရန္အေနနဲ႕ ဒီဒဏ္ရာ ဘယ္လိုရလဲဆိုတာကို တိတိက်က် မသိရေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။

“ သူဘယ္လိုျဖစ္သြားလဲ ကၽြန္ေတာ္ မျမင္လိုက္ပါဘူး။ တစ္ေယာက္ေယာက္က ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ကစားခဲ့လုိ႕ဆုိရင္လည္း လက္ခံလို႕ရေသးတယ္။ အခုဟာက ဘာျဖစ္လို႕ျဖစ္မွန္းမသိလိုက္ပါဘူး။ ”လို႕ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္ကဆိုပါတယ္။

“ သူတစ္ခုခုခံစားခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေနာက္ပို္င္း သူ႕ကို ဘာမွ မေျပာခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ခဲ့တာ ကေတာ့ သူ ေထာ့က်ိဳးေထာ့က်ိဳး ျဖစ္ေနခဲ့တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သူ႕ကို လူစားလဲခဲ့တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေနာက္တန္းကစားသမားေတြ အရန္ခံုမွာ အမ်ားၾကီး နားေနရပါတယ္။ ဒီဒဏ္ရာ အရမ္း ၾကီး မျပင္းထန္ဖို႕ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ဒီထက္ပိုျပီး မေျပာႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ” လို႕ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္ က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Sadio Mane is now the highest-scoring Senegalese player in @premierleague history with 44 goals. 👏👏👏#LIVBOU pic.twitter.com/CFiXenyx0T

— Liverpool FC (@LFC) April 14, 2018