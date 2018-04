ကိုဗက္နဲ႕ပတ္သက္ျပီးဖရန္႕ဖတ္အသင္းရဲ႕ေဝဖန္မႈေတြကိုျပန္လည္တုန္႕ျပန္ခဲ့တဲ့ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္

ကိုဗက္ကို နည္းျပသစ္အျဖစ္ ခန္႕အပ္မႈကို ေစာစီးစြာထုတ္ျပန္ခဲ့တာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေဝဖန္ခဲ့တဲ့ ဖရန္႕ဖတ္အသင္းကို ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္း က ျပန္လည္တုန္႕ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းဟာ ယခုရာသီကုန္ နည္းျပဂ်ပ္ေဟးနပ္ ထြက္ခြာမယ့္အခိ်န္မွာ ကိုဗက္ကို နည္းျပသစ္အျဖစ္ ခန္႕အပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပီးခဲ့တဲ့ ေသာၾကာေန႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းက ကိုဗက္ကို ခန္႕အပ္မယ့္အေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ခ်ိန္မွာပဲ ဖရန္႕ဖတ္အသင္းရဲ႕ အားကစားဒါရိုက္တာ ဖရက္ဒီဘိုဘစ္က ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မဆန္ေၾကာင္း ၊ ေလးစားမႈမရွိေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဘိုဘစ္ကေတာ့ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းအေနနဲ႕ ယခုလို ေစာေစာစီးစီး သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းဟာ သူတို႕အသင္းရဲ႕ လက္က်န္ ရာသီပံုစံကို ပ်က္စီးေစေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။

မိုခ်န္ဂလာဘတ္ အသင္းကို (၅)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္အျပီးမွာေတာ့ အဆုိပါေဝဖန္ခ်က္ေတြ ကို အသင္းဥကၠဌ အူလီဟိုးနက္စ္က တုန္႕ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ ဒီကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ကၽြန္ေတာ္မေန႕က ဘာမွ ျငင္းခံုျပီး မေျပာခဲ့ပါဘူး။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ မေန႕က ဖရက္ဒီဘိုဘစ္ရဲ႕ မွတ္ခ်က္ေတြက တိတ္ဆိတ္ေစခဲ့လို႕ပါ။ ”လို႕ အူလီဟိုးနက္စ္ကေျပာပါ တယ္။

