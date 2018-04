အိုလီဗာရဲ႕ဇနီးျဖစ္သူျခိမ္းေျခာက္စာေပးပို႕ခံရတာနဲ႕ပတ္သက္ျပီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွစစ္ေဆးလ်က္ရွိ

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းနဲ႕ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းတုိ႕ ယွဥျ္ပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ပြဲစဥ္မွာ ကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့ ကြင္းလယ္ဒိုင္ေမခ်ယ္အိုလီဗာရဲ႕ ဇနီးျဖစ္သူဟာ ျခိမ္းေျခာက္စာေပးပို႕ျခင္းခံရတာ နဲ႕ပတ္သက္ျပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က စစ္ေဆးလ်က္ရွိပါတယ္။

ေမခ်ယ္အိုလီဗာဟာ အဆိုပါ ခ်န္ပီယံလိဂ္ကြာတားဖိုင္နယ္ ဒုတိယအေက်ာ့ နာက်င္ခ်ိန္ပိုမွာ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းကို ပင္နယ္တီကန္ခြင့္သတ္မွတ္ေပးခဲ့သလို ဂိုးသမား ဘူဖြန္ကိုလည္း အနီကဒ္နဲ႕ ထုတ္ပယ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါပင္နယ္တီျပစ္ဒဏ္ေဘာကို စီေရာ္နယ္ဒိုက အမွားအယြင္း မရွိ သြင္းယူခဲ့ျပီး ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းဟာလည္း ဆီမီးဖိုင္နယ္ ပြဲစဥ္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

These vituperous attacks on Michael Oliver and his wife are repugnant. Big admirer of Buffon but his behaviour since has been inflammatory and out of order. Oliver was doing his job and hard to argue against his decisions. Understand the emotion but time to defuse it, Gianluigi.

— Gary Lineker (@GaryLineker) April 14, 2018