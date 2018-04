ပရီးမီးယားလိဂ္ကိုတက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့တဲ့ဝုဗ္ဗာဟန္တန္အသင္း

အဂၤလန္ခ်န္ပီယံရွစ္မွာ ကစားေနတဲ့ ဝုဗ္ဗာဟန္တန္ အသင္းဟာ လာမယ့္ရာသီမွာ ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ျပန္လည္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခြင့္ရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဝုဗ္ဗာဟန္တန္အသင္းအတြက္ ပရီးမီးယားလိဂ္ကို (၄)ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္ ျပန္လည္တက္လွမ္းခြင့္ရခဲ့တာျဖစ္ျပီး အဂၤလန္ခ်န္ပီယံရွစ္ျပိဳင္ပြဲျပီးဆံုးဖို႕ (၄)ပြဲအလိုမွာပဲ ပရီးမီးယား လိဂ္ကို တက္ေရာက္ခြင့္ရဖို႕ ေသခ်ာေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဝုဗ္ဗာဟန္တန္ အသင္းဟာ ရာသီအစမွာ ရလဒ္ပုိင္းအရ စိတ္ေက်နပ္စရာမေကာင္းခဲ့ေပမယ့္လည္း ျပီးခဲ့တဲ့ ႏိုဝင္ဘာလကစလို႕ ခ်န္ပီယံရွစ္ အမွတ္ေပးဇယားကို ဦးေဆာင္ထားႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အဂၤလန္ခ်န္ပီယံရွစ္ျပိဳင္ပြဲမွာ ခ်န္ပီယံဆုကိုရယူဖို႕ ဝုဗ္ဗာဟန္တန္ အသင္းအေနနဲ႕ရမွတ္ (၄)မွတ္ လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။

အသင္းကိုပိုင္ဆိုင္တဲ့ တရုတ္ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ Fosun International ကုမၸဏီဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ေႏြရာသီအတြင္း ရူဘင္နက္ဗက္စ္ ၊ ဒီေယဂိုဂ်ိဳတာ တို႕လို ေျခစြမ္းေျပာင္ေျမာက္တဲ့ ကစားသမား ေတြကို ေခၚယူႏိုင္ဖို႕ ေငြေၾကး အေျမာက္အမ်ား သံုးစြဲခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

A delighted @Danny_Batth speaks to Wolves TV after his side’s promotion to the @premierleague is confirmed. #ThePackIsBack

