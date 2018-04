စပါးစ္အသင္းကိုအႏိုင္ယူကာခ်န္ပီယံဆုႏွင့္လက္တစ္ကမ္းအကြာကိုပိုမိုနီးစပ္ခဲ့တဲ့မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္း

ဝင္ဘာေလကြင္းမွာ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းနဲ႕ စပါးစ္အသင္းတို႕ရဲ႕ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းက (၃)ဂိုး (၁)ဂိုး နဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး ခ်န္ပီယံဆုအတြက္ လက္တစ္ကမ္းအလိုကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ ရက္သတၱပတ္ေတြအတြင္း ရလဒ္ဆိုးေတြေၾကာင့္ ဖိအားေတြရွိေနခဲ့တဲ့ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္း အေနနဲ႕ ဒီပြဲစဥ္မွာေတာ့ ပံုစံတစ္ခုျပန္ရေအာင္ ကစားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာ လီဗာပူးလ္အသင္းကို အေရးနိမ့္ကာ ႏႈတ္ဆက္ထြက္ခြာခဲ့ရမႈ ၊ မန္ခ်က္စတာဒါဘီရံႈးပြဲၾကံဳေတြ႕မႈ ေတြက နည္းျပဂြါဒီယိုလာရဲ႕ အသင္းသားေတြအတြက္ အႏုိင္ရလဒ္ျပန္လည္ရရွိေအာင္ လွ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႕ တြန္းအားေတြ ျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းရဲ႕ ၾကိဳးစားကစားမႈေတြက ပြဲကစားခ်ိန္ (၂၅)မိနစ္အတြင္းမွာပဲ သြင္းဂိုး (၂)ဂိုး ရရွိေစခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ (၂၂)မိနစ္မွာ အသင္းေခါင္းေဆာင္ ကြန္ပနီ ေနာက္တန္းမွ ကန္တင္ေပးလုိက္တဲ့ေဘာလံုးကို ဂ်ီဆပ္ က ေတာက္ေလွ်ာက္ဆြဲေျပးျပီး ကန္သြင္းကာ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းအတြက္ အဖြင့္ဂိုးရယူခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ေနာက္ထပ္ (၂)မိနစ္အၾကာမွာပဲ စတာလင္ကို စပါးစ္အသင္း ဂိုးသမားဟူဂိုလိုရစ္က ၾကမ္းတမ္းစြာ ဖ်က္ထုတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပင္နယ္တီကန္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ ပင္နယ္တီကို ဂြန္ဒိုဂန္ က အမွားအယြင္းမရွိကန္သြင္းကာ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းအတြက္ ဒုတိယေျမာက္ဂိုး ရယူခဲ့ပါတယ္။

