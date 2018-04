တိုက္စစ္မွဴးေနာက္တစ္ဦးေခၚယူဖို႕မရွိေၾကာင္းေမာ္ရင္ဟိုေျပာၾကား

မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္ အသင္းနည္းျပ ေမာ္ရင္ဟိုက အသင္းမွာ တိုက္စစ္ကစားသမား ေကာင္းေတြရွိေနၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ လာမယ့္ေႏြရာသီမွာ တုိက္စစ္မႉးအသစ္ ေခၚယူဖို႔ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ယခုႏွစ္ရာသီမွာ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္ အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္မႉး လူကာကူ ဟာ (၃၂) ပြဲပါ၀င္ ကစားထားပါတယ္။ လူကာကူရဲ႕ ေျခစြမ္းျပမႈေၾကာင့္ မာရွယ္နဲ႔ ရက္ရွ္ဖို႔ဒ္ တို႔အတြက္ ပြဲထြက္ကစားခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ ေတြရွိလာခဲ့သလို ဇန္နဝါရီအေျပာင္း အေရႊ႕မွာ ဆန္းခ်က္ဇ္ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းဟာလည္း အကူအညီ မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။

ေမာ္ရင္ဟိုကေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ တိုက္စစ္မႉးတစ္ဦးေခၚမယ္ဆိုရင္ ရက္ရွ္ဖို႔ဒ္နဲ႔ မာရွယ္တို႔ကို ခြဲထုတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။ ေမာ္ရင္ဟိုကေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးလုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္မရွိပါဘူး။

“ တကယ္လို႔ လူကာကူရဲ႕ ေနရာအတြက္ အခြင့္အေရး အၿပိဳင္ အဆိုင္ ျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ တျခားကစားသမားေတြအတြက္လည္း အၿပိဳင္အဆိုင္ ျဖစ္လာမွာပါ။ တျခားကစားသမား ေတြက ပြဲ မကစားရလို႔ မေပ်ာ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပသနာတခ်ိဳ႕ ဆက္မျဖစ္လာေအာင္ နည္းလမ္း ရွာရပါမယ္။ ” လို႔ ေမာ္ရင္ဟိုက ေျပာပါတယ္။

ရက္ရွ္ဖို႔ဒ္အေနနဲ႔ လည္း ယခုရာသီတြင္း ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ေတြရဲ႕ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဟာ လူစားဝင္ကစားသမား အျဖစ္ ကစားခဲ့ရတာ ေၾကာင့္ အသင္းမွ ထြက္ခြာေတာ့မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းေတြထြက္ေပၚလာပါတယ္။

