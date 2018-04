ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္း ၄၈ သင္းနဲ႔ က်င္းပသြားဖို႔ရွိေနတဲ့ ၂၀၂၂ ကမာၻ႕ဖလား

လာမယ့္ ၂၀၂၂ ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပြဲမွာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္း အေရအတြက္ ၄၈ သင္းကို တိုးျမွႈင့္က်င္းပသြားမယ္လို႔ ဖီဖာဥကၠဌ အင္ဖန္တီႏိုက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီမွာ ဖီဖာရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕၀င္ေတြက လက္ရွိက်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ့ အသင္းအေရအတြက္ ၃၂ သင္းကေန ၄၈ သင္းထိ လာမယ့္ ၂၀၂၆ ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပြဲမွာ တိုးခ်ဲ႕သြားမယ္လို႔ မဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

ေတာင္အေမရိကတိုက္ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ား အစည္းအေ၀းအၿပီးမွာေတာ့ လာမယ့္ ၂၀၂၂ ကာတာ ႏိုင္ငံမွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပြဲမွာ ဒီအသင္းတိုးခ်ဲ႔မယ့္ အစီအစဥ္ကို စတင္ဖြယ္ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ဖီဖာအေနနဲ႔ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပဖို႔ အခ်က္အလက္ေတြကို စစ္ေဆးေနၿပီး ေသခ်ာတဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ခုမေပးႏိုင္ေသးေပမယ့္ ဒီကိစၥေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ အင္ဖန္တီႏိုက အဓိက ထိန္းခ်ဳပ္ေနခဲ့ပါတယ္။

Infantino very active in Mid East this year – meetings held with political leaders in Saudi + UAE. Is there a grand strategy to make 2022 a Gulf-wide tournament, using football to bring together fierce political enemies?

Expansion to 48 teams would give sufficient reason to ask.

— Richard Conway (@richard_conway) April 12, 2018