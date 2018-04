အာဆင္နယ္နဲ႔ အက္သလက္တီကို မက္ဒရစ္ရဲ႕ ထပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈနဲ႔ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္ဦးမယ့္ ယူရိုပါလိဂ္ ဆီမီးဖိုင္နယ္

ယခုႏွစ္အတြက္ ယူရိုပါလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲဆီမီးဖို္င္နယ္အဆင့္ ပြဲစဥ္မဲခဲြပဲြစဥ္အၿပီးမွာေတာ့ အာဆင္နယ္အသင္းက အက္သလက္တီကို မက္ဒရစ္အသင္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရဖို႔ ရွိေနခဲ့ၿပီး မာေဆးလ္အသင္းကေတာ့ ဆဲလ္ဘတ္အသင္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အာဆင္နယ္အသင္းနဲ႔ CSKA ေမာ္စကိုအသင္းတို႔ ကြာတားဖိုင္နယ္အဆင့္မွာ ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္မွာေတာ့ အာဆင္နယ္အသင္းက ၂ ေက်ာ့ေပါင္း ၆ ဂိုး ၃ ဂိုးရလဒ္နဲ႔ ေနာက္တစ္ဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အက္သလက္တီကို မက္ဒရစ္အသင္းကေတာ့ စပို႔တင္း အသင္းကို ဒုတိယအေက်ာ့မွာ ၁ ဂိုးဂိုးမရွိနဲ႔ အေရးနိမ့္ခဲ့ေပမယ့္ ၂ ေက်ာ့ေပါင္း ၂ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရွိၿပီး ကြာတားဖိုင္နယ္အဆင့္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

The official result of the 2017/18 UEFA Europa League semi-final draw!

Who are you backing to go all the way? 🏆#UELdraw pic.twitter.com/PwwONjqyWn

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 13, 2018