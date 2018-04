ရိုးမားအသင္းနဲ႔ လီဗာပူးလ္အသင္း ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုခဲ့တဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဆီမီးဖိုင္နယ္ မဲခြဲပြဲရလဒ္

ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဆီမီးဖိုင္နယ္ ပြဲစဥ္ေတြ မဲခြဲအၿပီးမွာေတာ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ရဲ႕ ေျခစြမ္းျပသေနတဲ့ လီဗာပူးလ္အသင္းကေတာ့ စီးရီးေအကလပ္ ရိုးမားအသင္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ၊ ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းကေတာ့ ဘိုင္ယန္အသင္းနဲ႔ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္သြားရဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

လီဗာပူးလ္အသင္းကေတာ့ ကြာတားဖိုင္နယ္မွာ မန္စီးတီးအသင္းကို ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္း ၅ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ႔ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ရိုးမားအသင္းကေတာ့ ဘာစီလိုနာအသင္းကို ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္း ၄ ဂိုး ၄ ဂိုးရလဒ္ထြက္ေပၚေအာင္ ကစားႏိုင္ခဲ့ၿပီး အေ၀းဂိုးစည္းမ်ဥ္းအရ ေနာက္တစ္ဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းကေတာ့ ရိုနယ္ဒိုရဲ႕ ေနာက္က်ပင္နယ္တီဂိုးနဲ႔အတူ ဂ်ဴဗင္တပ္အသင္းကို ၄ ဂိုး ၃ ဂိုးနဲ႔ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ဆီမီးဖိုင္နယ္တက္ေရာက္ခြင့္ကို စံခ်ိန္တင္ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့အသင္းတစ္သင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းနဲ႔ဆီဗီလာအသင္းတို႔ ပထမအေက်ာ့မွာ ဘိုင္ယန္အသင္းက ၂ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ႔အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ဒုတိယအေက်ာ့မွာ ဂိုးမရွိသေရရလဒ္ ထြက္ေပၚခဲ့တာေၾကာင့္ ဘိုင္ယန္အသင္း ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဆီမီးဖိုင္နယ္ကို တက္ေရာက္လာခဲ့တဲ့အသင္းေတြထဲမွာ ရိုးမားအသင္းတစ္သင္းပဲ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဆုဖလားကို ရယူထားႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိတဲ့ တစ္သင္းတည္းေသာ အသင္းျဖစ္ၿပီး (၁၉၈၄) ခုႏွစ္ဗိုလ္လုပြဲမွာ လီဗာပူးလ္အသင္းကို အေရးနိမ့္ၿပီး ခ်န္ပီယံဆုနဲ႔ လြဲေခ်ာ္ခဲ့တဲ့အသင္းျဖစ္ပါတယ္။လီဗာပူးလ္အသင္းကေတာ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဆုဖလားကို (၅) ႀကိမ္ထိ ရယူထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ အသင္းျဖစ္ပါတယ္။

We’ll be opponents for 180 minutes, but whatever happens we’ll remain friends for life. Looking forward to seeing you again, @22mosalah! 👋#ASRoma #UCL #RomaLiverpool pic.twitter.com/eo0Rm4VWW9

— AS Roma English (@ASRomaEN) April 13, 2018