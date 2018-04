ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းရဲ႕နည္းျပသစ္ျဖစ္လာမယ့္ကိုဗက္

လက္ရွိခ်ိန္မွာ ဖရန္႕ဖတ္အသင္းရဲ႕ နည္းျပအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ နစ္ကို ကိုဗက္ဟာ လာမယ့္ရာသီမွာ (၃)ႏွစ္သက္တမ္းရွိတဲ့ စာခ်ဳပ္နဲ႕ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းကို ကိုင္တြယ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အသင္းဘက္မွ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္အထိ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းရဲ႕ ကစားသမားအျဖစ္နဲ႕လည္း ကစားခဲ့ဘူး တဲ့ ကိုဗက္ဟာ ရာသီရပ္နားထားခ်ိန္မွာ ဂ်ပ္ေဟးနပ္ဆီမွ ရာထူးလႊဲယူမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူ႕ရဲ႕ အကိုျဖစ္သူ ေရာဘတ္ဟာလည္း လက္ေထာက္နည္းျပအေနနဲ႕ ပါဝင္ပူးေပါင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။

💬 #Heynckes on Kovač: “I’ve read his biography and it’s very positive. He is working with many different types of player with varying nationalities in Frankfurt, and he’s doing a wonderful job. He is no doubt predestined to coach #FCBayern.” pic.twitter.com/rV7rJ94tDf

— FC Bayern English (@FCBayernEN) April 13, 2018