ဘရိုက္တန္္အသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မွာစိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခိုင္မႈကအေရးၾကီးေၾကာင္းရြိဳင္းေဟာ့ဒ္ဆန္ေျပာၾကား

ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္အသင္းနည္းျပ ရိြဳင္းေဟာ့ဒ္ဆန္က ယခုတစ္ပတ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားမယ့္ ဘရိုက္တန္အသင္းနဲ႔ပြဲစဥ္မွာ ကစားသမားေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခိုင္မႈက အဆံုးအျဖတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

အမွတ္ေပးဇယားအဆင့္ (၁၇) ေနရာမွာရပ္ တည္ေနတဲ့ ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္ အသင္းဟာ လက္ရွိခ်ိန္မွာ တန္းဆင္းဇုန္က အသင္းနဲ႔ (၃) မွတ္ကြာဟေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္အသင္းဟာ အဆင့္ (၁၈)ေနရာက ေဆာက္သင္မ္တန္ အသင္းထက္ တစ္ပြဲ ပိုကစားထားပါတယ္။

လာမယ့္ ဘရိုက္တန္အသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္အသင္းအေနနဲ႔ အႏုိင္ရလဒ္ တစ္ခုရရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ တန္းဆင္းရမယ့္ အေျခအေနကေန လြတ္ေျမာက္ဖြယ္ရွိေန ပါတယ္။

