ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္းအႏိုင္ရလဒ္နဲ႕ယူရိုပါလိဂ္ဆီမီးဖို္င္နယ္ကိုတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အာဆင္နယ္အသင္း

အာဆင္နယ္အသင္း ဟာ ယူရိုပါလိဂ္ ကြာတားဖိုင္နယ္ဒုတိယအေက်ာ့ အျဖစ္ စီအက္စ္ေကေအ ေမာ္စကို အသင္းနဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားရာမွာ တစ္ဖက္ႏွစ္ဂိုးစီ သေရက်ခဲ့ေပမယ့္ ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္း (၆)ဂိုး (၃)ဂိုး အႏိုင္ရလဒ္ နဲ႕ အတူ ဆီမီးဖိုင္နယ္ အဆင့္ကို တက္ေရာက္သြားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အိမ္ရွင္ စီအက္စ္ေကေအေမာ္စကိုအသင္းကေတာ့ ပထမအေက်ာ့ (၄)ဂိုး (၁)ဂိုး အရံႈးရလဒ္ကို ေခ်ဖ်က္ ဖို႕ အမွန္ကန္ဆံုး ရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြနဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့ပါတယ္။

ဒီရာသီမွာ ဥေရာပျပိဳင္ပြဲနဲ႕ အဂၤလန္ ျပိဳင္ပြဲေတြအတြင္း အသင္းၾကီးေတြနဲ႕ေတြ႕ရင္ ဖိအားေပးခံရတဲ့ အာဆင္နယ္အသင္းဟာ ဒီပြဲစဥ္မွာေတာ့ ပြဲခ်ိန္ (၃၉)မိနစ္မွာပဲ စီအက္စ္ေကေအေမာ္စကိုအသင္းကို ဦးေဆာင္ဂိုး ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရပါတယ္။

ကီေရလ္နာဘာကင္ ရဲ႕ ဖန္တီးေပးပို႕မႈမွတစ္ဆင့္ ဖီဒါခ်ာေလာ့ဗ္က ပင္နယ္တီစည္းအစပ္မွ အျပင္းကန္သြင္း ျပီး စီအက္စ္ေကေအေမာ္စကို အသင္းအတြက္ အဖြင့္ဂိုး ရယူေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ဖီဒါခ်ာေလာ့ဗ္ အေနနဲ႕ အာဆင္နယ္အသင္းဘက္ကို အၾကိမ္ၾကိမ္ တုိက္စစ္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ လညး္ မၾကာခဏ လူကၽြံေနခဲ့ပါတယ္။

အာဆင္နယ္အသင္းဟာ ဒီေန႔ပြဲစဥ္မွာေတာ့ အိမ္ရွင္အသင္းကို ရင္ဆိုင္ ရာမွာ ယံုၾကည္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ အေနအထားတစ္ခုကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

Arsenal’s first semi-final in this competition since 2000! 🔴⚪️#UEL pic.twitter.com/q35Tlu1wO7

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 12, 2018