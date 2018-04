ရာသီကုန္မွာဟန္ႏိုဗာအသင္းမွထြက္ခြာမယ့္ဆာလစ္ဖ္ဆာေနး

“96 bleibt immer ein Teil von mir!” 💚 Salif #Sané wechselt am Saisonende. Und auch wenn sein neuer Klub noch nicht offiziell bekannt ist – er wird die Möglichkeit haben, seinen Traum von der Champions League zu leben. Vielen Dank für alles, @doudou_salouf! 🙏 #NiemalsAllein #H96 #Hannover96

A post shared by Hannover 96 (@hannover96) on Apr 11, 2018 at 8:37am PDT