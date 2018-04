စီေရာ္နယ္ဒိုရဲ႕ေနာက္က်ပင္နယ္တီဂိုးေၾကာင့္ခ်န္ပီယံလိဂ္မွထြက္ခဲ့ရတဲ့ဂ်ဴဗင္တပ္စ္

ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းဟာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ကြာတားဖုိင္နယ္ဒုတိယအေက်ာ့မွာ စီေရာ္နယ္ဒိုရဲ႕ ေနာက္က်ပင္နယ္တီ ဂိုးေၾကာင့္ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းကို ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္းရလဒ္နဲ႕ ရံႈးနိမ့္ကာ ျပိဳင္ပြဲကို ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ရပါတယ္။

ဧည့္သည္ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းဟာ ပြဲအစမွာပဲ အဖြင့္ဂိုးရရွိခဲ့ပါတယ္ ။ ညာေတာင္ပံဘက္ျခမ္းမွ ဆာမီခီဒီရာ ဆြဲေျပးလာျပီး ဖန္တီးေပးရာမွတစ္ဆင့္ မန္ဇူကစ္ က ေခါင္းတိုက္ဂိုး သြင္းယူျပီး အဖြင့္ဂိုး ရယူခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။

ပြဲခ်ိန္ (၇)မိနစ္မွာ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းမွ ေဒါက္ဂ္လက္စ္ေကာ္စတာ ကန္သြင္းခြင့္တစ္ၾကိမ္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ဂိုးသမား ေကလာနားဗက္စ္ ဟန္႕တားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဂြန္ဇာလိုဟီဂူအင္ ရဲ႕ ကန္သြင္းခြင့္ တစ္ၾကိမ္ကိုလည္း ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္ဂိုးသမား ဘူဖြန္အေနနဲ႕လည္း (၂)ၾကိမ္ ကာကြယ္ခဲ့ရပါတယ္။ လူကာမိုဒရစ္ရဲ႕ ဖန္တီးမႈ မွတစ္ဆင့္ ဂါရက္ေဘးလ္ရဲ႕ ကန္သြင္းခ်က္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့သလို ပြဲခ်ိန္ (၁၄)မိနစ္မွာ ကန္သြင္းတဲ့ စီေရာ္နယ္ဒိုရဲ႕ ၾကိဳးစားမႈကိုလည္း ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ (၂၅)မိနစ္မွာ အမွတ္မထင္ အခြင့္အေရးရရွိရာမွတစ္ဆင့္ ခီဒီရာ ကန္သြင္းခဲ့ေပမယ့္လည္း သူ႕ရဲ႕ ကန္ခ်က္ဟာ ဂိုးေပါက္နဲ႕ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ မိနစ္ (၃၀)မွာ အလြတ္တည္ကန္ေဘာမွတစ္ဆင့္ မာဆယ္လို ကန္သြင္းခြင့္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ သူ႕ရဲ႕ ကန္ခ်က္ဟာ ဂိုးဘားေပၚမွ ေက်ာ္သြားခဲ့ရပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ (၃၄)မိနစ္မွာေတာ့ အစၥကိုအခြင့္အေရးတစ္ၾကိမ္ရရွိခဲ့ျပီး ဘူဖြန္နဲ႕ တစ္ဦးခ်င္း ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေပမယ့္ ဂိုးအျဖစ္ မေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ပါဘူး ။

ပြဲကစားခ်ိန္ (၃၇)မိနစ္မွာေတာ့ ညာေတာင္ပံဘက္ျခမ္းမွ လစ္ခ်္စတိန္နာရဲ႕ ကန္တင္ေပးပို႕မႈမွတစ္ဆင့္ မန္ဇူ ကစ္က ေခါင္းတိုက္သြင္းယူျပီး ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းအတြက္ ဒုတိယေျမာက္ဂိုး သြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ တိုနီခရူးစ္ရဲ႕ ဘယ္ေတာင္ပံ ဖန္တီးေပးပို႕မႈမွတစ္ဆင့္ ရာေဖးလ္ဘာရိန္း ေခါင္းတိုက္ဂိုးသြင္းယူခဲ့ ေပမယ့္ ဂိုးဘားထိျပီးျပန္ထြက္ခဲ့လို႕ နစ္နာခဲ့ပါတယ္။ ပထမပိုင္းအျပီးမွာ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းက (၂)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ ဦးေဆာင္ထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ (၅၇)မိနစ္မွာ စီေရာ္နယ္ဒို ကန္ခြင့္တစ္ၾကိ္မ္ရခဲ့ေပမယ့္ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္ဂိုးသမား ဘူဖြန္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ မာတြီဒိီနဲ႕ မီရာလန္ဂ်န္နစ္ တို႕ရဲ႕ ဖန္တီးမႈမွ ဟီဂူအင္ ကန္ခြင့္တစ္ၾကိမ္ရခဲ့ေပမယ့္ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ဂိုးသမား ေကလာနားဗက္စ္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ (၆၁)မိနစ္မွာပဲ မာတြီဒီက ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းအတြက္ တတိယေျမာက္ဦးေဆာင္ဂိုး သြင္းယူေပးခဲ့ ပါတယ္။

