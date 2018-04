ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္းအႏိုင္ရလဒ္နဲ႕ခ်န္ပီယံလိဂ္ဆီမီးဖိုင္နယ္ကိုတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းဟာ ယခုႏွစ္ရဲ႕ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ျပိဳင္ပြဲ ကြာတားဖိုင္နယ္မွာ ဆီးဗီးလားအသင္းကို ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္း (၂)ဂိုး (၁)ဂိုး နဲ႕ အႏိုင္ရရွိကာ ဆီမီးဖိုင္နယ္အဆင့္ကို တက္ေရာက္သြားနုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းက အေကာင္းဆံုး ပြဲကိုစတင္ခဲ့ျပီး အခြင့္အေရးေတြရရွိခဲ့ပါတယ္။ ေသာမတ္စ္မူလာအေနနဲ႕ လီ၀န္ေဒါစကီးရဲ႕ ေျပးလမ္းေၾကာင္းထဲကို ေဘာလံုးခ်ေပးခဲ့ေပမယ့္ ဆီးဗီးလားအသင္းေနာက္ခံလူ ဂါဘရီရယ္ မာကာဒို ဖ်က္ထုတ္ခဲ့ရာမွာ အ၀ါကဒ္ျပသခံခဲ့ရပါတယ္။

ဂ်ိမ္းစ္ရိုဒရီဂြတ္ဇ္အေနနဲ႕ အလြတ္တည္ကန္ေဘာကန္ခြင့္တစ္ၾကိမ္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ သူ႕ရဲ႕ကန္ခ်က္ဟာ ဂိုးေပါက္နဲ႕ အနည္းငယ္လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ လီ၀န္ေဒါစကီးအေနနဲ႕ ေခါင္းတိုက္ခြင့္တစ္ၾကိမ္ရခဲ့ေပမယ့္လည္း ဆီးဗီးလားအသင္းဂိုး သမား ေဒးဗစ္ဆိုရီယာ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဆီးဗီးလားအသင္းကေတာ့ ပြဲကစားခ်ိန္ (၁၇)မိနစ္ေရာက္မွ သာ ပထမဆံုး ဂိုးေပါက္ကန္သြင္းခြင့္ အခြင့္အေရး ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဆီးဗီးလားအသင္း ကစားသမား ဆာရာဘီယာရဲ႕ ဖန္တီးမႈကို ဂ်ိဳအာကြင္ေကာ္ရီယာ ကန္သြင္းဖုိ႕ၾကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ အနည္းငယ္ေနာက္က်ေနခဲ့ျပီး ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္ ဂုိးသမား ဆဗင္အယ္ရစ္ခ်္ ဆီသာ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

Job done 💼#FCBayern reach the semi-finals of the @ChampionsLeague! #FCBSFC pic.twitter.com/FXwsX1spvz

— FC Bayern English (@FCBayernEN) April 11, 2018