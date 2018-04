ဒုတိယအေက်ာ့မွာလည္းမန္စီးတီးအသင္းကိုအႏိုင္ရကာခ်န္ပီယံလိဂ္ဆီမီးဖိုင္နယ္အဆင့္ကိုတက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့တဲ့လီဗာပူးလ္

လီဗာပူးလ္အသင္းဟာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ကြာတားဖိုင္နယ္ ဒုတိယအေက်ာ့ပြဲစဥ္မွာ မန္စီးတီးအသင္းကို (၂)ဂိုး (၁)ဂိုး နဲ႕ အႏိုင္ရရွိကာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဆီမီးဖို္င္နယ္ အဆင့္ကို တက္ေရာက္သြားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအစမွာေတာ့ ကံၾကမၼာက အိမ္ရွင္ မန္စီးတီးအသင္းဘက္မွာရွိေနခဲ့ျပီး ပြဲအစ (၂)မိနစ္မွာပဲ အဖြင့္ဂိုးရရွိခဲ့ပါတယ္။ အမွတ္မထင္ရရွိလာတဲ့အခြင့္အေရးမွတစ္ဆင့္ စတာလင္က ဂ်ီဆပ္ဆီကို ေပးပို႕ခဲ့ျပီး ဂ်ီဆပ္က ကန္သြင္းကာ မန္စီးတီးအသင္းအတြက္ အဖြင့္ဂိုးရယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ (၂၅)မိနစ္မွာ ကယ္ဗင္ဒီဘရိုင္း ကန္သြင္းခြင့္တစ္ၾကိမ္ရခဲ့ေပမယ့္လည္း သူ႕ရဲ႕ ကန္ခ်က္ဟာ ဂိုးဘားေပၚ ေက်ာ္သြားခဲ့ရပါတယ္။ ပြဲကစားခ်ိန္ (၂၇)မိနစ္မွာ ဘာနက္ဒိုေဆးလ္ဗားရဲ႕ ျပန္လည္ခ်ထားေပးရာမွ တစ္ဆင့္ ကယ္ဗင္ဒီဘရိုင္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ကန္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ ဒီတစ္ၾကိမ္မွာေတာ့ လီဗာပူးလ္အသင္း ဂိုးသမား ကားရီးယက္စ္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

မန္စီးတီးအသင္းဟာ ပြဲကို ဆက္လက္လႊမ္းမိုး ကစားႏုိင္ခဲ့ျပီး ပြဲကစားခ်ိန္ (၃၇)မိနစ္မွာ ခ်ိန္ဘာလိန္ရဲ႕ ေဘာလံုးရွင္းထုတ္ပံု အမွားမွတစ္ဆင့္ ရရွိခဲတဲ့ ဖာနန္ဒင္ဟိုရဲ႕ အေ၀းကန္ခ်က္ဟာ ဂိုးေပါက္နဲ႕လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ရပါ တယ္။

ေနာက္ထပ္(၂)မိနစ္အၾကာမွာ ေထာင့္က်ဥ္းအေနအထားကေနကန္သြင္းခဲ့တဲ့ ေဆးလ္ဗားရဲ႕ ကန္ခ်က္ဟာလည္း ဂိုးေပါက္နဲ႕ လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ရပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ (၄၁)မိိနစ္မွာ လီဗာပူးလ္အသင္းအတြက္ ပထမဆံုး ဂိုးေပါက္ကန္သြင္းမႈအေနနဲ႕ ခ်ိန္ဘာလိန္ရဲ႕ အေ၀းကန္ခ်က္ကို မန္စီးတီးအသင္းဂိုးသမား အက္ဒါဆင္ ဖမ္းမိခဲ့ပါတယ္။ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ေဆးလ္ဗား ကန္ခြင့္တစ္ၾကိမ္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ လီဗာပူးလ္ေနာက္ခံလူ ဗန္ဒိုက္ရဲ႕ ေခါင္းနဲ႕ထိျပီး တိုင္ထိခဲ့တာေၾကာင့္ မန္စီးတီး အသင္းအတြက္ နစ္နာခဲ့ရပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ (၄၂)မိနစ္မွာ မန္စီးတီးအသင္း သြင္းဂိုး တစ္ဂိုးရရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း စည္းၾကပ္ဒိုင္ကေတာ့ လူကၽြံေဘာ အျဖစ္နဲ႕သာ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ပထမပိုင္းျပီးခါနီးမွာပဲ လီဗာပူးလ္အသင္းဟာ ေခ်ပဂိုးရရွိဖို႕ အခြင့္အေရး တစ္ၾကိမ္ရရွိခဲ့ျပီး ဆာလက္ရဲ႕ ဖန္တီးေပးမႈမွတစ္ဆင့္ ခ်ိန္ဘာလိန္ ေထာင့္က်ဥ္းအေနအထားမွ ကန္သြင္းခြင့္ တစ္ၾကိမ္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးေပါက္ရဲ႕ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ကပ္ျပီး လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယပုိင္းျပန္လည္စတင္ခ်ိန္မွာေတာ့ လီဗာပူးလ္အသင္းဟာ မန္စီးတီးအသင္းရဲ႕ လႊမး္မိုးမႈအရွိန္ကို ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ပြဲခ်ိန္ (၅၆)မိနစ္မွာပဲ ေခ်ပဂိုးရရွိခဲ့ပါတယ္။ မန္စီးတီးအသင္း ဂိုးသမားထံမွ ျပန္ထြက္လာတဲ့ေဘာလံုးကို ဆြဲယူျပီး ဆာလက္က လီဗာပူးလ္အသင္း အတြက္ ေခ်ပဂိုးအျဖစ္ သြင္းယူေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ။္

မန္စီးတီးအသင္းမွ ဒီဘရုိင္း (၁၉) ကိုက္အကြာမွ ကန္သြင္းခြင့္တစ္ၾကိမ္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ လီဗာပူးလ္ အသင္းဂုိးသမား ကားရီးရက္စ္ ဖမ္းမိခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ (၇၆)မိနစ္မွာ ဆာေနး အခြင့္အေရးတစ္ၾကိမ္ဖန္တီးေပးခဲ့ေပမယ့္ အဂူရိုေခါင္းတိုက္ရာမွာ ဂိုးေပါက္နဲ႕ လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ (၇၇)မိနစ္မွာေတာ့ ဖာမီႏိုက လီဗာပူးလ္အသင္းအတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။

လက္က်န္ပြဲကစားခ်ိန္ေတြမွာ ႏွစ္သင္းလံုး ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ လီဗာပူလး္အသင္းက (၂)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္း (၅)ဂိုး (၁)ဂိုး အႏိုင္ရလဒ္နဲ႕အတူ ဆီမီးဖို္င္နယ္ကို တက္လွမ္းသြားႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

