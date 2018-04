ပရီးမီးယားလိဂ္ အေကာင္းဆံုး တိုက္စစ္တြဲ ဘယ္သူေတြ ျဖစ္လာမလဲ?

ပရီးမီးယားလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲမွာ မျမင္ေတြ႕ရတာ ၾကာျမင့္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ တိုက္စစ္အတြဲအဖက္ေတြကို ယခုႏွစ္ရာသီမွာ ျပန္လည္ျမင္ေတြ႕ေနခဲ့ရၿပီး ဒီရာသီအတြက္ အေကာင္းဆံုးတိုက္စစ္တြဲ႕ ဘယ္သူေတြျဖစ္လာမလည္းဆိုတာကလည္း စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းေနပါတယ္။

ဆာလက္ နဲ႔ ဖာမီႏို (၄၃ ဂိုး ၊ ဂိုးဖန္တီးမႈ ၁၆ ႀကိမ္)

လီဗာပူးလ္အသင္း တိုက္စစ္ပိုင္းမွာ ဒီရာသီေျခစြမ္းျပသေနခဲ့တဲ့ ဒီကစားသမား ၂ ဦးကေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ တိုက္စစ္ပိုင္းကို ပံုေဖာ္ထားႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ တျခားတိုက္စစ္မွဴးေတြထက္ မ်ားစြာသာလြန္တဲ့ သြင္းဂိုးအေရအတြက္ကိုေတာ့ မဖန္တီးထားႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ဆာလက္က ရိုးမားအသင္းကေန လီဗာပူးလ္အသင္းကို ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ တစ္ပြဲတစ္ဂိုးႏႈန္းေလာက္ကို သြင္းယူႏိုင္ေနခဲ့ၿပီး ကစားသမားဘ၀ အေကာင္းဆံုး ဂိုးသြင္းမွတ္တမ္းကို ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ဖာမီႏိုကလည္း သြင္းဂိုး ၁၄ ဂိုးသြင္းယူထားခဲ့ၿပီး ေဟာ့ဖန္ဟိမ္းအသင္းမွာ (၂၀၁၃-၁၄)ေဘာလံုးရာသီက တစ္ရာသီတြင္းအမ်ားဆံုး သြင္းယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ သြငး္ဂိုးအေရအတြက္ျဖစ္တဲ့ ၁၆ ဂိုးသြင္းယူတဲ့ စံခ်ိန္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ နီးစပ္ေနခဲ့ပါၿပီ။ဆာလက္ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ဖို႔ ဖာမီႏို ၃ ႀကိမ္ဖန္တီးေပးထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆာလက္က ၄ ႀကိမ္ျပန္လည္ ဖန္တီးေပးထားႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ အီယန္ရွက္ နဲ႔ ကန္နီဒဲဂလစ္တို႔ လိုလီဗာပူးလ္အသင္းတြက္ ေျခစြမ္းျပေပးႏိုင္တဲ့တိုက္စစ္တြဲကို ျပန္လည္ျမင္ေတြ႕ရမလားဆိုတာ အားလံုးက စိတ္၀င္စားေနပါတယ္။

