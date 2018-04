ရာသီကုန္မွာေတာရက္စ္အသင္းမွထြက္ခြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအတည္ျပဳေျပာၾကား

အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းရဲ႕တုိက္စစ္မွဴးဖာနန္ဒိုေတာရက္စ္က စာခ်ဳပ္သက္တမ္းျပည့္ေျမာက္ မယ့္ ရာသီကုန္မွာ အသင္းမွ ထြက္ခြာေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

ေတာရက္စ္ဟာ အသင္းေဟာင္း အက္သက္လက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး သူ႕ရဲ႕ လာလီဂါတစ္ေက်ာ့ျပန္ခရီးမွာေတာ့ အသင္းအတြက္ (၃၅)ဂိုး သြင္းယူေပးထားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ဒီရာသီမွာေတာ့ ေတာရက္စ္ဟာ ပြဲထြက္ခြင့္တစ္ေနရာအတြက္ ခက္ခဲလာခဲ့ျပီး ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းနဲ႕ သေရက်တဲ့ ပြဲစဥ္မွာဆုိရင္ အရန္စာရင္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့ေပမယ့္ ပါ၀င္ကစားခြင့္ မရရွိခဲ့ပါဘူး။

