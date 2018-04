အပိုင္အခြင့္အေရးေတြလြဲေခ်ာ္ခဲ့ေၾကာင္းဂတ္တူဆိုေျပာၾကား

ေအစီမီလန္အသင္းရဲ႕နည္းျပဂတ္တူဆိုက ေဆာ္ဆိုလိုအသင္းနဲ႕ တစ္ဖက္တစ္ဂိုးစီသေရက်ခဲ့တဲ့ စီးရီးေအ ပြဲစဥ္မွာ ရလဒ္အေပၚ စိတ္ပ်က္ခဲ့ရေၾကာင္းဆုိပါတယ္။

ေအစီမီလန္အသင္းဟာ ပြဲအစ (၁)မိနစ္မွာပဲ အပိုင္အခြင့္အေရးတစ္ၾကိမ္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ကြင္းလယ္လူ ဖရန္႕ခ္ကတ္ဆီ အေနနဲ႕ အဆိုပါ အပိုင္အခြင့္အေရးကို အေကာင္းဆံုး အသံုးမခ်ႏိုင္ခဲ့ဘဲ အသင္းအတြက္ နစ္နာခဲ့ရပါတယ္။

The post-match reactions from the Rossoneri interviewed by @MilanTV 🎙️

See what the boss, @giacomobona and Nikola Kalinic had to say on the 1-1 draw 🆚 @SassuoloUS: https://t.co/1clWRyHHdS#MilanSassuolo pic.twitter.com/Z3uVK205tX

— AC Milan (@acmilan) April 8, 2018