ဆာလက္ကိုေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ပရီးမီးယားလိဂ္ ဂိုးသြင္းရွင္ျဖစ္ဖို႔ ပစ္မွတ္ထားေနတဲ့ ဟယ္ရီကိန္း

စပါးတိုက္စစ္မွဴး ဟယ္ရီကိန္းကေတာ့ လီဗာပူးလ္တိုက္စစ္ကစားသမား ဆာလက္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ပရီးမီးယားလိဂ္ ေရႊဖိနပ္ဆုကို ရယူဖို႔ ယံုၾကည္ခ်က္ ရွိေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ ရာသီဆက္ ပရီးမီးယားလိဂ္ သြင္းဂိုးအမ်ားဆံုး ကစားသမားအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ဟယ္ရီကိန္းဟာ ဒီရာသီမွာလည္း သြင္းဂိုး ၂၄ ဂိုးသြင္းယူၿပီး ဒုတိယေနရာမွာ ရပ္တည္ေနခဲ့ပါတယ္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ပရီးမီးယားလိဂ္ ဂိုးသြင္းရွင္ဆုကို ၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ အာဆင္နယ္တိုက္စစ္မွဴး အြန္နရီတင္ထားခဲ့တဲ့ စံခ်ိန္ကို ဟယ္ရီကိန္းလိုက္မွီႏိုင္ဖို႔ ပစ္မွတ္ထားေနတာျဖစ္ေပမယ့္ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ဆာလက္က သြင္းဂိုး ၂၉ ဂိုးထိသြင္းယူထားခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီရာသီမွာေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်က နည္းပါးေနပါတယ္။

Another great away win. Definitely claiming that goal, flicked off my shoulder on the way in. @GaryLineker and @alanshearer will clear that one up on @BBCMOTD 😀 #COYS #THFC #PremierLeague pic.twitter.com/jIDF7cLf3d

