အမွတ္ခြဲယူခဲ့ၾကတဲ့ခ်ယ္ဆီးအသင္းနဲ႕၀က္စ္ဟမ္းအသင္းတို႕ရဲ႕ပြဲစဥ္

ခ်ယ္ဆီးအသင္းနဲ႕ ၀က္စ္ဟမ္းအသင္းတို႕ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ခ်ယ္ဆီးအသင္းက ပထမပိုင္းမွာ ဦးေဆာင္ဂိုး သြင္းယူႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ဒုတိယပိုင္းမွာ ၀က္စ္ဟမ္းအသင္းကို ေခ်ပဂိုး ခြင့္ျပဳခဲ့ရျပီး ပြဲျပီးဆံုးခ်ိန္မွာ တစ္ဖက္ တစ္ဂိုးစီ သေရရလဒ္နဲ႕ ျပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္။

ခ်ယ္ဆီးအသင္းဟာ ပြဲအစမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာနဲ႕ ကစားႏုိင္ခဲ့ျပီး ပြဲအစ (၄)မိနစ္မွာရရွိခဲ့တဲ့ ဟာဇက္ရဲ႕ ကန္ခ်က္ဟာ ဂိုးေဘးမွ အနည္းငယ္ လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ၀က္စ္ဟမ္းအသင္းကလည္း ပံုစံေကာင္းတစ္ခုကို ျပသႏုိင္ခဲ့ျပီး အာသာမာဆြာကာ ရဲ႕ ကန္တင္ေပး ပို႕မႈမွတစ္ဆင့္ မာကိုအာေနာ္တိုဗစ္ ကန္ခြင့္တစ္ၾကိမ္ရခဲ့ေပမယ့္လည္း ေနာက္ခံလူေတြ ဟန္႕တားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ (၂၉)မိနစ္မွာ ဟာဇက္ရဲ႕ ဖန္တီးေပးမႈမွတစ္ဆင့္ မိုရာတာ ပိတ္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးေဘးမွ လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ပါ တယ္။ ေနာက္ထပ္ (၂)မိနစ္အၾကာမွာပဲ ၀ီလ်ံရဲ႕ အမွတ္မထင္ ဘီးကုပ္စက္၀ိုင္းထိပ္မွ ကန္ခ်က္ဟာ ဂုိးေပါက္ရဲ႕ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ရပါတယ။္

ပြဲကစားခ်ိန္ (၃၆)မိနစ္မွာ ၀ီလ်ံေနာက္တစ္ၾကိမ္ကန္ခြင့္ရခဲ့ေပမယ့္ သူ႕ရဲ႕ ကန္သြင္းခ်က္ဟာ ဂိုးဘားေပၚမွ ေက်ာ္သြားခဲ့ရပါတယ္။

အဲဒီေနာက္သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ မိုရာတာရဲ႕ ဖန္တီးမႈမွတစ္ဆင့္ အက္ဇ္ပလီကူတာက ခ်ယ္ဆီးအသင္းအတြက္ အဖြင့္ဂိုး သြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမပိုင္းမွာေတာ့ ခ်ယ္ဆီးအသင္းက (၁)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

