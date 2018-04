အိမ္ကြင္းမွာေဆာက္သင္မ္တန္အသင္းကိုအႏိုင္ရယူခဲ့တဲ့အာဆင္နယ္

အာဆင္နယ္အသင္းနဲ႕ေဆာက္သင္မ္တန္အသင္းတို႕ကစားခဲ့တဲ့ ပဲြစဥ္မွာေတာ့ အာဆင္နယ္အသင္းက (၃)ဂိုး (၂)ဂိုးနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အာဆင္နယ္အသင္းက ပြဲအစပိုင္းမွာ ေဘာလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရခဲ့ေပမယ့္လည္း ပြဲအစ (၈)မိနစ္မွာပဲ ဂိုးေပးရလုနီးပါး အေျခအေနျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒူဆန္တာဒစ္ရဲ႕ ဖန္တီးေပးမႈမွတစ္ဖင့္ ၀ါ့ဒ္ပရို႕စ္ က ကန္သြင္းခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးဟာ ပီတာဆက္ခ်္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ လြတ္ေနတဲ့ဂိုးေပါက္ေရွ႕ အသင့္ အေနအထားမွာရွိေနတဲ့ မူစတာဖီက ဖ်က္ထုတ္ျပီး ကာကြယ္ႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ (၁၇)မိနစ္မွာပဲ ေဆာက္သင္မ္တန္အသင္းက အဖြင့္ဂိုးရရွိခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ခံလူေတြရဲ႕ ေပါ့ေလ်ာ့မႈမွတစ္ဆင့္ ဆီဒရစ္ေဆာရက္စ္ ဖန္တီးေပးလိုက္တဲ့ေဘာလံုးကို ရွိန္းေလာင္းက ပိတ္သြင္းျပီး ေဆာက္သင္မ္တန္အသင္းအတြက္ အဖြင့္ဂိုး ရယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အာဆင္နယ္အသင္းဟာ တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္နဲ႕ ေဘာလံုးေပးပို႕မႈေတြကို ဆက္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ပြဲကစားခ်ိန္ (၂၈) မိနစ္မွာပဲ ေခ်ပဂုးိျပန္လည္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီဂိုးကေတာ့ ၀ဲလ္ဘတ္ရဲ႕ ဖန္တီးေပးပို႕မႈမွတစ္ဆင့္ အူဘာမီယန္က သြင္းယူေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ (၁၀)မိနစ္အၾကာမွာပဲ အာဆင္နယ္အသင္းဟာ ဒန္နီ၀ဲလ္ဘတ္ရဲ႕ ဂိုးနဲ႕ ျပန္လည္ ဦးေဆာင္ခြင့္ရ ခဲ့ပါတယ္။

ပထမပိုင္းမွာေတာ့ အာဆင္နယ္အသင္းက ေဆာက္သင္မ္တန္အသင္းကို (၂)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႕ ျပန္လည္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

