ရိုနယ္ဒိုကို ထာ၀ရအေကာင္းဆံုးကစားသမားျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ စံခ်ိန္မ်ား

ကမာၻ႕ေဘာလံုးဇာတ္ခံုေပၚမွာ ရီးရဲလ္တိုက္စစ္မွဴး ရိုနယ္ဒို ဆိုရင္ စံခ်ိန္မ်ားစြာကို ခ်ိဳးျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ကစားသမားဆိုတာနဲ႔ အားလံုးက ရင္းႏွီးၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဟိုးယခင္အခ်ိန္ေတြထဲက ကမာၻေက်ာ္ ေဘာလံုးသမားေတြမ်ားစြာ ေပၚထြက္ခဲ့ဖူးၿပီး ဒီကစားသမားေတြထဲက ထာ၀ရအေကာင္းဆံုး ေဘာလံုးသမားက ဘယ္သူဆိုတာကို ျငင္းခုန္မႈေတြက ယေန႔ထိရွိေနသလို ေနာင္လည္း ဆက္ရွိေနဦးမွာပါ။

ေမာ္ဒန္ေဘာလံုးေလာကမွာ ရိုနယ္ဒို နဲ႔ မက္ဆီတို႔ ႏွစ္ေယာက္ကို ၿပိဳင္ဘက္အျဖစ္ ေမြးဖြားေပးခဲ့ၿပီး ဒီျငင္းခုန္မႈရဲ႕ အရွိန္ကို ဆက္လက္ျမင့္တက္ေစခဲ့တယ္လို႔ဆိုရပါတယ္။ ဘရာဇီးလ္ ရဲ႕ ရုိနယ္ဒို ၊ ျပင္သစ္ရဲ႕ ဇီဒန္း ၊ ပီလီ ၊ မာရာဒိုနာတို႔ဆိုတာ ထာ၀ရေဘာလံုးေလာကရဲ႕ အေကာင္းဆံုးကစားသမားေတြဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာမရွိပါဘူး။ ဒီတစ္ခါ ေဖာ္ျပေပးမွာက ရိုနယ္ဒို နဲ႔ မက္ဆီတို႔ၾကားမွာ ဘယ္သူက ပိုေကာင္းတဲ့ ကစားသမားျဖစ္ၿပီး အသင္းတြက္ အနားယူခ်ိန္မွာ ထာ၀ရ အေကာင္းဆံုး ကစားသမား စာရင္းေပါက္ႏိုင္လည္းဆိုတဲ့ထဲကမွ ရိုနယ္ဒိုနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ ေတြကို အရင္ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

ရိုနယ္ဒိုဟာ လက္ရွိခ်န္ပီယံလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ထာ၀ရ ဂိုးသြင္းအမ်ားဆံုးကစားသမား အျဖစ္ရပ္တည္ေနခဲ့ၿပီး ကလပ္အသင္းတစ္သင္းတည္းအတြက္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ သြင္းဂိုး ၁၀၀ ျပည့္သြင္းယူႏိုင္တဲ့ ကစားသမားအျဖစ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၆၃ ႏွစ္အတြင္းမွာ မရွိခဲ့တဲ ့စံခ်ိန္တစ္ခုကို တင္ထားႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္က ကလပ္အသင္း တစ္သင္းတည္းအတြက္ ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာ အမ်ားဆံုး သြင္းယူထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ သြင္းဂိုး အေရအတြက္က ၃၀ သာရွိပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ရိုနယ္ဒိုကစားခဲ့တဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ပြဲစဥ္အေရအတြက္နဲ႔ သြင္းဂိုးေတြကို အခ်ိဳးခ်ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တစ္ပြဲသြင္းဂိုး ႏႈန္းက ၁.၀၅ ဂိုးထိ ရွိပါတယ္။ရိုနယ္ဒိုရဲ႕ ေနာက္မွာ အနီးကပ္ဆံုး ရွိေနတဲ့ သူက သြင္းဂိုး ၁၀၀ သြင္းယူထားခဲ့တဲ့ မက္ဆီျဖစ္ၿပီး ရိုနယ္ဒိုရဲ႕ စံခ်ိန္ကို လိုက္မီႏိုင္မယ့္ တစ္ဦးတည္းေသာ ကစားသမားျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမွာဆိုရင္ ေျပာစရာတစ္ခုရွိပါမယ္ မက္ဆီလည္း ဂိုး ၁၀၀ သြင္းထားတာပဲ ရိုနယ္ဒိုလည္း ဂိုး၁၀၀ သြင္းထားတာပဲဆိုတဲ့ စကားကိုပါ။ ရိုနယ္ဒိုထက္ မက္ဆီက ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာ ေနာက္က်ၿပီးမွပြဲထြက္ရတယ္ဆိုတဲ့ ဆင္ေျခကလည္း ရွိေနပါတယ္။တစ္ခ်ိန္က ေျခစြမ္းျပသခဲ့တဲ့ တိုက္စစ္မွဴးေတြနဲ႔ ရိုနယ္ဒိုကို ခိုင္းႏိႈင္းေျပာစရာ မလိုတဲ့အေျခအေနျဖစ္ၿပီး ဒီကစားသမားေတြ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔ ရယူေပးခဲ့တဲ့ ဆုဖလားေတြက ရိုနယ္ဒိုတို႔ ေမာ္ဒန္ေဘာလံုးေလာကထက္ ပိုၿပီးေတာ့ရုန္းကန္ခဲ့ရၿပီး ႀကိဳးစားမႈေတြေၾကာင့္သာ ဒီလိုေအာင္ျမင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

တိုက္စစ္မွဴးေတြအေနနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲစံုမွာ သြင္းဂိုး ၁၀၀ ျပည့္ေအာင္ သြင္းယူႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ တကယ္ကုိ ခက္ခဲတဲ့အေျခအေနပါ။ရိုနယ္ဒိုကေတာ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာတင္ သြင္းဂိုး ၁၀၀ ျပည့္ခဲ့ၿပီး ေက်ာ္လြန္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနကို ပိုင္ဆိုင္ရဖို႔အတြက္ ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုးဆိုတဲ့ ေနာက္တန္းကစားသမားေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ ့ပြဲစဥ္က ၉၅ ပြဲထိရွိေနခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ရိုနယ္ဒို မွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အရာတစ္ခုကေတာ့ ယူရို ၊ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၊ တစ္ႏွစ္တာ ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုး ကစားသမားဆု ၊ ဥေရာပ အေကာင္းဆံုး ကစားသမားဆု ၊ ကမာၻ႔ကလပ္ခ်န္ပီယံ ၊ ဥေရာပ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး ဥေရာပကစားသမားဆု နဲ႔ ယူအီးအက္ဖ္ေအ စူပါဖလားတို႔ကို ႏွစ္တစ္ႏွစ္တည္းမွာ ရိုနယ္ဒို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ဒီလို ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ ျပကၡဒိန္ႏွစ္တစ္ႏွစ္တြင္းမွာ ေျပာဖို႔ဆိုတာထက္ ကစားသမား တစ္ေယာက္ ျဖတ္သန္းတဲ့ သက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္မွာေတာင္ရယူဖို႔ ခက္ခဲတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရိုနယ္ဒိုရယူထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြဟာ ခ်ိဳးျဖတ္ဖို႔ ခက္ခဲ့တဲ့ မွတ္တမ္းေတြလို႔ ဆိုလိုခ်င္တာပါ။ ယူရိုၿပိဳင္ပြဲဆိုတာ ၄ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္တာေၾကာင့္ ေနာက္လာမယ့္ ၂ ႏွစ္မွာ ဒီၿပိဳင္ပြဲ ျပန္လည္က်င္းပသြားမွာျဖစ္လို႔ ဘယ္ကစားသမားက ဒီစံခ်ိန္ကိုိ ခ်ိဳးျဖတ္ႏိုင္မလည္းဆိုတာ စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရိုနယ္ဒို တစ္ႏွစ္တြင္း ရရွိခဲ့တဲ့ ဆုတံဆိပ္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့တာက ရီးရဲလ္အသင္းပါ ၊ ရီးရဲလ္အသင္း ဒီလိုၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ေျခစြမ္းျပသႏိုင္ခဲ့လုိ႔သာ ရိုနယ္ဒိုလည္း ဒီလိုဆုတံဆိပ္ေတြနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္းေအာင္ျမင္မႈေတြကို ရယူႏိုင္ခဲ့တာပါ။ဒါ့ေၾကာင့္ ကစားသမားနဲ႔ အသင္း အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳမွပဲ ရိုနယ္ဒိုရဲ႕ စံခ်ိန္ကို ခ်ိဳးျဖတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

