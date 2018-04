ရမ္ေဆး၊လာကာဇက္တီတို႕ရဲ႕သြင္းဂိုးေတြနဲ႕စီအက္စ္ေကေအေမာ္စကိုအသင္းကိုဂိုးျပတ္အႏိုင္ယူခဲ့တဲ့အာဆင္နယ္

ယူရိုပါလိဂ္ကြာတားဖိုင္နယ္ ပထမအေက်ာ့မွာ အာဆင္နယ္အသင္းဟာ စီအက္စ္ေကေအ ေမာ္စကို အသင္းကို (၄)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႕ အႏိုင္ရယူခဲ့ျပီး ဆီမီးဖိုင္နယ္အဆင့္ကို ေျခတစ္ဖက္လွမး္ခြင့္ ရခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။

ပြဲအစ(၄)မိနစ္မွာပဲ အာဆင္နယ္အသင္းက တိုက္စစ္ဆင္ခြင့္တစ္ၾကိမ္ ရရွိခဲ့ျပီး မစ္ခီတာယန္ ကန္သြင္းခဲ့ရာမွာ ဂိုးေပါက္ေဘးမွ အနည္းငယ္ လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ (၉)မိနစ္မွာ အာဆင္နယ္အသင္း အဖြင့္ဂိုးရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဟက္တာဘာလင္ရဲ႕ ဖန္တီးေပးပို႕မႈမွ တစ္ဆင့္ ရမ္ေဆးက သြင္းယူေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အာဆင္နယ္အသင္းအဖြင့္ဂိုးရျပီး (၆)မိနစ္အၾကာမွာပဲ စီအက္စ္ေကေအ ေမာ္စကို အသင္းမွ ဂိုလိုဗင္က အလြတ္တည္ကန္ေဘာမွ တိုက္ရိုက္ကန္သြင္းျပီး ေခ်ပဂိုး ရယူခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၂၃)မိနစ္မွာေတာ့ ပင္နယ္တီစည္းအတြင္းမွ အိုေဇးလ္ကို တစ္ဖက္အသင္းကစားသမား ဖ်က္ထုတ္ပံုၾကမ္းတမ္းခဲ့တာေၾကာင့္ ပင္နယ္တီရရွိခဲ့ျပီး လာကာဇက္တီက အမွားအယြင္းမရွိသြင္းယူကာ အာဆင္နယ္အသင္းအတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုး ျပန္လည္ရယူခဲ့ပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ (၂၈)မိနစ္မွာ အိုေဇးလ္ ဖန္တီးေပးလိုက္တဲ့ေဘာလံုးကို ရမ္ေဆးက ေျခေထာက္နဲ႕ အသာအယာ တို႕ကာ ဂိုးသမားကို ေက်ာ္သြင္းျပီး တတိယေျမာက္သြင္းဂိုး ရယူခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ မိနစ္(၃၀)မွာ စီအက္စ္ေကေအ ေမာ္စကိုအသင္းမွ ဘာရက္စ္စကစ္လိုက္စ္ အခြင့္အေရးတစ္ၾကိမ္ ရခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးေပါက္ရဲ႕ ညာဘက္ျခမ္းကေန လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ (၃၄)မိနစ္မွာ ဘယ္ေတာင္ပံဘက္ျခမ္းမွ အိုေဇးလ္ ဖန္တီးေပးပို႕လိုက္ရာမွတစ္ဆင့္ ပင္နယ္တီစည္းထဲမွာ အသင့္အေနအထားရွိေနတဲ့ လာကာဇက္တီက ဂိုးအျဖစ္သြင္းယူကာ အာဆင္နယ္ အသင္း စတုတၳေျမာက္ဂိုး ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ (၃၉)မိနစ္မွာ ဇာဂို႕ဗ္ ကန္ခြင့္တစ္ၾကိမ္ရေပမယ့္ ဂိုးဘားေပၚ အေတာ္ေလး ေက်ာ္သြားခဲ့ရပါတယ္။

ပထမပိုင္းျပီးခါနီး တစ္မိနစ္အလိုမွာ ဇာခါရဲ႕ ဖန္တီးေပးပို႕မႈမွတစ္ဆင့္ အိုေဇးလ္ ကန္သြင္းဖို႕ ၾကိဳးစားခဲ့ ေပမယ့္လည္း သူ႕ရဲ႕ ကန္ခ်က္ဟာ ဂိုးဘားေပၚ ေက်ာ္သြားခဲ့ရပါတယ္။

ဒုတိယပိုင္းျပန္လည္စတင္ျပီး သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ အိုေဇးလ္ရဲ႕ ဖန္တီးမႈမွတစ္ဆင့္ မစ္ခီတာယန္ အခြင့္အေရး တစ္ၾကိမ္ရရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း သူ႕ရဲ႕ ကန္ခ်က္ဟာ ဂိုးေပါက္ရဲ႕ ညာဘက္ျခမး္မွ လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ပါ တယ္။ ပြဲကစားခ်ိန္ (၅၂)မိနစ္မွာ နာခ်ိဳမြန္ရီရယ္ ရဲ႕ ဖန္တီးေပးမႈကို ရမ္ေဆးကန္သြငး္ရာမွာ တစ္ဖက္ အသင္းေနာက္ခံလူ အစ္ဂ္နာရွီဗစ္ ဟန္႕တားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၆၄)မိနစ္မွာ ၀ါးန္ဘလြန္း ရဲ႕ ကန္ခ်က္ဟာ ပီတာဆက္ခ်္နဲ႕ ထိျပီး ျပန္လွ်ံထြက္လာတဲ့ေဘာလံုးကို ဇာဂို႕ဗ္ ေခါင္းတိုက္ဂိုးအျဖစ္ သြင္းယူခဲ့ေပမယ့္ လူကၽြံေဘာျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ (၇၉)မိနစ္မွာ ရမ္ေဆး ေနာက္ထပ္တစ္ဂိုး သြင္းယူႏိုင္ဖုိ႕ နီးစပ္ခဲ့ေပမယ့္လည္း သူ႕ရဲ႕ ၾကိဳးစားမႈကို တစ္ဖက္အသင္းဂိုးသမား အေကာင္းဆံုးကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

လက္က်န္ပြဲကစားခ်ိန္ေတြမွာ ႏွစ္သင္းစလံုးအခြင့္အေရးတခ်ိဳ႕ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးထပ္မံသြင္းယူႏုိင္ျခင္းမရွိတာ ေၾကာင့္ ပြဲျပီးဆံုးခ်ိန္မွာ အာဆင္နယ္အသင္းက စီအက္စ္ေကေအေမာ္စကို အသင္းကို (၄)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႕ အႏိုင္ရရွိ ခဲ့ပါတယ္။

