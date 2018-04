မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းကိုေျပာင္းေရႊ႕ကစားဖို႕ေဆြးေႏြးခဲ့ဘူးေၾကာင္းေရာ္ဘင္ေျပာၾကား

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းရဲ႕ ေတာင္ပံကစားသမား အာဂ်န္ေရာ္ဘင္ဟာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တုန္းက အဂၤလန္ကိုေရာက္ရွိစဥ္ ထိုစဥ္က မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းရဲ႕နည္းျပျဖစ္သူ ဆာအဲလက္စ္ဖာဂူဆန္နဲ႕ ေတြ႕ဆံုျပီး အိုးထရက္ဖိုု႕ဒ္မွာေျပာင္းေရႊ႕ကစားဖို႕ ေဆြးေႏြးခဲ့ဘူးေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။

အဲဒီတုန္းက ေရာ္ဘင္ဟာ ဖာဂူဆန္နဲ႕ အတူတကြညစာစားသံုးခဲ့ၾကျပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးအဆံုးသတ္မွာေတာ့ အေျပာင္းအေရႊ႕ဟာျဖစ္မလာခဲ့ပါဘူး။

ေရာ္ဘင္က အဲဒီအခ်ိန္တုနး္က ခရစ္စတီယာႏိုေရာ္နယ္ဒိုနဲ႕ လည္းအတူကစားဖို႕ ယံုၾကည္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းကိုေျပာင္းေရႊ႕ကစားဖို႕ မေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ေနာက္ ေရာ္ဘင္ဟာ နည္းျပေမာ္ရင္ဟိုကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့ ခ်ယ္ဆီးအသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ကစားခဲ့ပါတယ္။

ေရာ္ဘင္က Four Four Two မဂၢဇင္းကိုေျပာၾကားခဲ့ရာမွာ – “ ကၽြန္ေတာ္ ဖာဂူဆန္နဲ႕ ညစာစားရင္း စကားေတြ အမ်ားၾကီးေျပာခဲ့တယ္။ ေဘာလံုးအေၾကာင္း ၊ ဘ၀အေၾကာင္း အစံုပါပဲ။ ျပီးေတာ့ သူတို႕ ထရိန္နင္ကိုလညး္ ေရာက္သြားေသးတယ္။ အားလံုးက အရမ္းမိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါျပီးလို႕ PSG အသင္းဆီျပန္ခဲ့ေတာ့ ဆက္ျပီးဘာမွျဖစ္မလာဘူး။ အဆက္အသြယ္မရွိေတာ့သလို ေဆြးေႏြးမႈက လည္း ဆက္ျပီးျဖစ္မလာခဲ့ဘူး။ ျပီးေတာ့ PSV အသင္းက ခ်ယ္ဆီးအသင္းနဲ႕ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ ခ်ယ္ဆီးကပဲ PSV ကို ပိုက္ဆံပိုေပးျပီး ကမ္းလွမး္ခဲ့သလား? ကၽြန္ေတာ္ တကယ္မသိပါဘူး။ ခ်ယ္ဆီး အသင္းနဲ႕ စကားေျပာၾကည့္ေတာ့ သူတို႕ အစီအစဥ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ၾကိဳက္တယ္။ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ ခုလုပ္ျပီးေတာ့ အားလံုးက အလ်င္အျမန္ျဖစ္လာတယ္။ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္ အသင္းက ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ေတြ႕အျပီး ကမ္းလွမး္ခဲ့လားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မသိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္အဲဒီမွာ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထုိးခဲ့သင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါက တကယ္ျဖစ္မလာခဲ့ဘူး။ ေနာင္တမရပါဘူး။ ”လို႕ ဆုိပါတယ္။