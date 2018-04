ရိုနယ္ဒိုသြင္းယူခဲ့တဲ့ သြင္းဂိုးနဲ႔ ပံုစံတူဂိုးေတြကို ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ပရိသတ္မ်ား

ဂ်ဴဗင္တပ္အသင္းနဲ႔ ကစားခဲ့တဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ပြဲစဥ္မွာ ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္ တိုက္စစ္မွဴး ရိုနယ္ဒို ေနာက္ျပန္ကန္ခ်က္နဲ႔ သြင္းယူခဲ့တဲ့ သြင္းဂိုးက ၿပိဳင္တစ္ေလ်ာက္မွာ အေကာင္းဆံုး သြင္းဂိုးတစ္ဂိုးဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာမရွိပါဘူး။

ဒီဂိုးသြင္းယူခဲ့ခ်ိန္မ်ာ နည္းျပဇီဒန္း ၊ ဂ်ဴဗင္တပ္ဂိုးသမား ဘတ္ဖြန္ နဲ႔ ေနာက္တန္းကစားသမားေတြအားလံုး အံ့အားသင့္သြားခဲ့ပါတယ္။

Cristiano Ronaldo with a world class goal. ⚽️😲 pic.twitter.com/f4QiVf8SGd — Listen2This1✌️ (@Listen2ThisOne) April 3, 2018

ဒါေပမယ့္ မၾကာခင္မွာပဲ ကမာၻ႔ဖဘာလံုးပရိသတ္ေတြက ရိုနယ္ဒိုသြင္းယူခဲ့တဲ့ သြင္းဂိုးနဲ႔တူညီတဲ့ သြင္းဂိုးေတြကို လူမႈကြန္ယက္ေတြေပၚမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ပထမဆံုးေဖာ္ျပခဲ့တာကေတာ့ စတုတ္စီးတီးတိုက္စစ္မွဴး ပီတာခေရာ့ခ်္ျဖစ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕တြစ္တာအေကာင့္မွာ “ဒီလိုသြင္းဂိုးမ်ိဳးကို မိမိတို႔လို လူနည္းစုကပဲသြင္းယူႏိုင္တယ္” ဆိုၿပီးေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

There is only a few of us who can do that — Peter Crouch (@petercrouch) April 3, 2018

ပီတာခေရာ့ခ်္ေဖာ္ျပခဲ့တာ စေနာက္ၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့တာလား တကယ္ေျပာခဲ့တာလားဆိုတာကိုေတာ့ ဒီဗီဒီယိုမွာျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

Its good but its not quite Crouchy pic.twitter.com/9zivmz7RtM — Sam Halliwell (@HamSalliwell) April 3, 2018

ေနာက္ထပ္သြင္းဂိုးတစ္ဂိုးအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္သတၱပတ္မွာ ဘန္ေလတိုက္စစ္မွဴး အက္ရွေလဘန္းသြင္းယူခဲ့တဲ့ ဂိုးကိုဘန္ေလပရိသတ္ေတြက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

Just saying Ashley Barnes scored this goal for Burnley at the weekend but his name isn’t Cristiano Ronaldo so no one really cares. pic.twitter.com/2YsPLFTLAs — Sam (@AzpilicuetaFC) April 3, 2018

ဒီလိုသြင္းဂိုးေတြထဲမွာ ထည့္သြင္းအသိအမွတ္ျပဳရမယ့္ သြင္းဂိုးကေတာ့ မစ္ဒယ္ဘေရာ့ ကစားသမားေဟာင္း ေဂ်ာ့ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က စပို႔တင္း လစၥဘြန္းအသင္းဘက္ကို သြင္းယူခဲ့တဲ့ သြင္းဂိုးပါ။

ေနာက္ဆံုးေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ သြင္းဂိုးကေတာ့ လက္ရွိရီးရဲလ္အသင္းနည္းျပ ဇီဒန္း ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ခ်န္ပီယံလိဂ္ ေလဗာကူဆင္အသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ သြင္းယူခဲတဲ့ သြင္းဂိုးျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီသြင္းဂိုးေတြထဲ ဘယ္ဂိုးကအေကာင္းဆံုးလည္းဆိုတာကို ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ပါတယ္။