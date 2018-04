ေနာက္က်သြင္းဂိုးေတြနဲ႔ ႏိုင္ပြဲရွာေတြ႕ခဲ့တဲ့ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္

ခ်န္ပီယံလိဂ္ကြာတား ဖိုင္နယ္ပထမေက်ာ့ပြဲစဥ္တစ္ပြဲျဖစ္တဲ့ ဆီဗီလာအသင္းနဲ႔ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းတို႔ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းက ေနာက္က်မိနစ္ သြင္းဂိုး ၂ ဂိုးနဲ႔အတူ အေ၀းကြင္းႏိုင္ပြဲရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဆီဗီလာ ၁ – ၂ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္

ပြဲအႏွစ္ခ်ဳပ္

ဆီဗီလာအသင္းတြက္ အဖြင့္ဂိုးကို ၃၁ မိနစ္မွာ ဆာရာဘီယာက သြင္းယူခဲ့ၿပီး ၆ မိနစ္အၾကာမွာ နာဗက္စ္ ကိုယ့္ဂိုးကိုယ္ သြင္းယူခဲ့တာေၾကာင့္ ဘုိုင္ယန္အသင္း ေျခပဂိုးရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယပိုင္းပြဲခ်ိန္ ၆၈ မိနစ္မွာေတာ့ တီယာဂို အယ္ကန္တာရာရဲ႕ ေခါင္းတိုက္သြင္းဂိုးက ဘိုင္ယန္အသင္း ကို ဒုတိယေက်ာ့အတြက္ အေျခအေနေကာင္းကို ပိုင္ဆိုင္ေစခဲ့ပါတယ္။

SEVEN wins in a row for Bayern in the #UCL 👏👏👏 pic.twitter.com/9VuKDk0ow6

ပြဲမွတ္တမ္း

ပြဲအစမွာပဲ ၂ သင္းလံုး ဂိုးရရွိဖုိ႔ အခြင့္အေရးကိုယ္စီ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ပြဲအစ ၃ မိနစ္မွာ ရရွိခဲ့တဲ့အခြင့္အေရးကေန ဟမ္းမဲလ္ေခါင္းတိုက္သြင္းယူဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့သလို ေယာ္ကြင္း ေကာ္ရီယာ ရဲ႕ ေပးပို႔မႈကေန ဘန္ယက္ဒါ ေခါင္းတိုက္သြင္းယူဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရာမွာ ဂိုးဘားေပၚကေန ေက်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။

၁၀ မိနစ္မွာ မူလာရဲ႕ ဂိုးဧရိယာ ထိပ္ကေနကန္သြင္းခဲ့တဲ့ေဘာလံုး ဂိုးတိုင္ေပၚက ထြက္သြားခဲ့သလို မိနစ္ ၂၀ မွာ အက္ကူဒီယို ရဲ႔ ေပးပို႔မႈကို ဟမ္းမဲလ္ရွငး္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ရာမွ ဆာရာဘီယာ ပိတ္သြင္းယူခဲ့ရာ အူလ္ရစ္ခ်္ ကာကြယ္ခဲ့ရပါတယ္။

၂၆ မိနစ္မွာ ကန္သြင္းခဲ့တဲ့ အယ္ကန္တာရာရဲ႕ ကန္သြင္းခ်က္ကို ဆီဗီလာ ဂိုးသမား ေဆာ္ဘီယာ ကာကြယ္ခဲ့ပါတယ္။အေစာပိုင္း ရရွိခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရး တစ္ႀကိမ္ကို လြဲေခ်ာခဲ့တဲ့ ဆာရာဘီယာ မိနစ္ ၃၀ ေက်ာ္မွာ အန္ဇြန္ဇီေပးပို႔ခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးကိုအဆံုးသတ္ၿပီး အသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုးျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

ဦးေဆာင္ဂိုး ရယူခဲ့ၿပီး ၆ မိနစ္အၾကာမွာ ရီဘာရီ ရဲ႕ ေပးပို႔မႈကေန နာဗက္စ္နဲ႔ ထိၿပီး လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးကို ေဆာ္ဘီယာ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း မရွိပဲေျခပဂိုးအျဖစ္ ခြင့္ျပဳခဲ့ရပါတယ္။

THAT'S IT! 🙌 Quite an impressive fightback from our boys ❤️ We take a 2-1 lead back to Munich 💪 #packmas #UCL #SFCFCB 1-2 pic.twitter.com/fa3ONJWnti

— FC Bayern English (@FCBayernEN) April 3, 2018