၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းနဲ႕နည္းျပအလန္ပါဒူးႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူလမ္းခြဲ

၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းဟာ နည္းျပျဖစ္သူအလန္ပါဒူးအေနနဲ႕ ရလဒ္ဆိုးမ်ားႏွင့္အတူ အသင္းရဲ႕ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့တန္းဆင္းဇုန္ ရုန္းကန္မႈမ်ားေၾကာင့္ အသင္းမွထြက္ခြာျပီျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းဟာ လက္ရွိခ်ိန္မွာ ပရီးမီးယားလိဂ္အမွတ္ေပးဇယားရဲ႕ ေအာက္ဆံုးမွာရပ္တည္ ေနပါတယ္။

West Bromwich Albion and Alan Pardew have agreed to mutually part company following discussions between both parties. #WBA https://t.co/5nB4TJWdes

အလန္ပါဒူးရဲ႕ အသင္းမွထြက္ခြာမႈဟာ စေနေန႕က ဘန္ေလအသင္းကို (၂)ဂိုး (၁)ဂိုး နဲ႕ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္အျပီး ျဖစ္လာတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းဟာ ယခုရာသီအတြင္း တိုနီပူးလစ္ကိုလည္း ရာထူးမွထုတ္ပယ္ခဲ့ေသးတာေၾကာင့္ အလန္ပါဒူးဟာဒီရာသီအတြင္း အသင္းက ထြက္ခြာတဲ့ ဒုတိယေျမာက္နည္းျပျဖစ္လာခဲ့ပါျပီ။

အလန္ပါဒူးဟာ သူ႕လက္ထက္မွာ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းကို ျပိဳင္ပြဲအရပ္ရပ္ (၂၁)ပြဲ ကိုင္တြယ္ခဲ့ျပီး (၃)ပြဲသာအႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္နည္းျပသစ္တစ္ဦးကို မခန္႕အပ္မီအခ်ိန္အတြင္းမွာ အသင္းရဲ႕ ပထမအသင္း နည္းျပျဖစ္တဲ့ ဒါရန္မိုးက အသင္းကို ေခတၱကိုင္တြယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

First-team coach Darren Moore has been placed in charge of first team affairs until further notice.#WBA pic.twitter.com/gd4SgHExxn

