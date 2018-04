ဘြန္ဒက္လီဂ္ ပြဲစဥ္ ၂၈ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္ ၄ ခ်က္

ႏုိင္ငံတကာ ပြဲစဥ္ေတြအၿပီး ျပန္လည္စတင္ခဲ့တဲ့ ဒီတစ္ပတ္ပြဲစဥ္ေတြမွာေတာ့ အမွတ္ေပးဇယားကို ဦးေဆာင္ေနခဲ့တဲ့ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းက သက္ေတာင့္သက္သာ ႏိုင္ပြဲကို ရယူၿပီး ၆ ႀကိမ္ဆက္ ဘြန္ဒက္လီဂါ ဆုဖလားကို ရယူႏိုင္ဖို႔ ပိုမိုနီးစပ္ခဲ့ပါၿပီ။

ဒါ့ေၾကာင့္ ပြဲစဥ္ ၂၈ အတြက္ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အေၾကာင္းအပါအ၀င္ စုစုေပါငး္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ကို FOX Sports Asia က ေဖာ္ျပေပးမွာပါ။

ဂိုးသြင္းမႈဆာေလာင္တဲ့ ပံုစံကို ျပန္လည္ျပသခဲ့တဲ့ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္

ႏိုင္ငံတကာပြဲစဥ္ေတြမတိုင္ခင္ ေနာက္ဆံုကစားခဲ့တဲ့ အာဘီလိုက္ဇစ္အသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ရံႈးပြဲနဲ႔ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းကေတာ့ ဒီတစ္ပတ္ပြဲစဥ္မွာ ေဒါ့မြန္အသင္းကို ၆ ဂိုးျပတ္သြင္းယူၿပီး ခ်န္ပီယံဆုအတြက္ ဘယ္ေလာက္အေရးထားတယ္ဆိုတာကို ျပသခဲ့ပါတယ္။

ဘိုင္ယန္အသင္းနဲ႔ ေဒါ့မြန္အသင္းတို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ေတြမွာ ျပင္းထန္တဲ့ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြရွိေနခဲ့ၿပီးဒီတစ္ပတ္ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ပထမပိုင္းမွာတင္ ၅ ဂိုးျပတ္သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။ဒီႏိုင္ပြဲမွာ အဓိကက်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားကေတာ့ သြင္းဂိုး ၁ ဂိုးသြင္းယူၿပီး ဂိုးဖန္တီးမႈ ၂ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကိုလံဘီယာ ေတာင္ပံကစားသမား ရိုဒရီဂြတ္ပါ။ေနာက္ထပ္ေျပာစရာတစ္ခုကေတာ့ ရီးရဲလ္အသင္းကေန ဘိုင္ယန္အသင္း ရိုဒရီဂြတ္ကို အၿပီးသတ္ေခၚယူဖို႔ ႀကိဳးစားသင့္တဲ့ အေၾကာင္းပါ။

ဘိုင္ယန္အသင္း ၂၀၁၂-၁၃ ေဘာလံုးရာသီမွာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၊ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ နဲ႔ ပိုကယ္ဖလား ၃ လံုးကို ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဒီရာသီမွာလည္း နည္းျပေဟးနပ္စ္ အသင္းကို ကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့ ၁၉ ပြဲသာရွိေသးေပမယ့္ ဒီစံခ်ိန္ကို ျပန္လည္ရယူႏိုင္ဖို႔ အေျခအေနေကာင္းကို ပိုင္ဆိုင္ေနပါတယ္။

သြင္းဂိုးေတြနဲ႔ ျပန္လာခဲ့တဲ့ ေဟာ့ဖန္ဟိမ္း

ဒီတစ္ပတ္ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါမွာ ဘိုင္ယန္တစ္သင္းတည္း ၿပိဳင္ဘက္အသင္းကို ၆ ဂိုးသြင္းယူခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ ေဟာ့ဖန္ဟိမ္းအသင္းလည္း ကိုလံုးအသင္းကို ၆ ဂိုးျပတ္သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။

နည္းျပ ဂ်ဴလီယံ နာဂ်ယ္စ္မန္းရဲ႕ ေဟာ့ဖန္ဟိမ္းအသင္းကေတာ့ ဥေရာပ ၀င္ခြင့္တစ္ေနရာအတြက္ အမွတ္ေပးဇယား ေအာက္ေျခက ကိုလံုးအသင္းကို ဂိုးျပတ္သြင္းယူၿပီး ခ်န္ပီယံလိဂ္၀င္ခြင့္ေနရာနဲ႔ ၄ မွတ္ကြာအေျခအေနကို ပိုင္ဆိုင္ထားႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ေနာက္ဆံုး ၄ ပြဲမွာအသင္းတြက္ ၄ ဂိုးသြင္းယူေပးထားခဲ့တဲ့ ဂနာဘရီကေတာ့ အသင္းတြက္ မွန္ကန္တဲ့ေခၚယူမႈလို႔ ဆိုႏိုင္ၿပီး မက္အုခ်္ရဲ႕ သြင္းဂိုးေတြကိုလည္း ျပန္လည္ျမင္ေတြ႕ေနခဲ့ရပါၿပီ။

ေဟာ့ဖန္ဟိမ္းအသင္းရဲ႕ ဥေရာပ၀င္ခြင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတြက္လာမယ့္ ပြဲစဥ္ ၂ ပြဲျဖစ္တဲ့ အာဘီလိုက္ဇစ္ ၊ ဖရန္႔ဖတ္အသင္းေတြနဲ႔ ပြဲစဥ္ေတြမွာ အစမ္းသပ္ခံရဦးမွာပါ။ ဒီပြဲစဥ္ေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေဟာ့ဖန္ဟိမ္းအသင္း ဥေရာပ၀င္ခြင့္အတြက္ ေသခ်ာတဲ့ အေျခအေနကို ပိုင္ဆိုင္ႏို္င္ပါၿပီ။

အသင္းတြက္ ထိုက္တန္တဲ့ နည္းျပတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ျပသထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ ကိုဗက္

နီကို ကိုဗက္ ကေတာ့ ဖရန္႔ဖတ္အသငး္ကို ကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္တြင္းမွာ အသင္းနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ နည္းျပဆိုတာကို ျပသထားႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။အသင္းကိုေရာက္ရွိခဲ့ခ်ိန္မွာ တန္းဆင္းဇုန္ကေန ဆြဲတင္ေပးခဲ့ၿပီး လက္ရွိမွာေတာ့ ဥေရာပ၀င္ခြင့္အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတဲ့ အသင္းတစ္သင္းျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေပးထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အသင္းတြက္စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြအရ ဂ်ာမနီရဲ႕ ဂႏၱ၀င္ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ လိုသာမာသီးယက္စ္ကေတာ့ ကိုဗက္ကို ဘိုင္ယန္အသင္းနည္းျပ ျဖစ္သင့္သူအျဖစ္ ေထာက္ခံမႈျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ဒီအဆင့္ထိကေတာ့ ေ၀းကြာေသးတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ကိုဗစ္စြမ္းေဆာင္ထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ကီဗင္ပရင့္ဘိုတန္ကို အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့တာပါ။

ဘိုင္ယန္ကစားသမား ဂ်ရိုမီ ဘိုတန္ရဲ႕ အစ္ကိုျဖစ္သူ ကီဗင္ပရင့္စ္ ဘိုတန္ကေတာ့ ထိပ္တန္းအသင္းေတြ အမ်ားစုမွာ မကစားခဲ့ရဘူးဆိုေပမယ့္ ဖရန္႔ဖတ္အသင္းမွာေတာ့ အထိုင္က်ေနခဲ့ၿပီး သြင္းဂိုးေတြ ဂိုးဖန္တီးမႈေတြ မ်ားစြာျပဳလုပ္ေပးထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ဒီတစ္ပတ္မွာလည္း အသင္းေဖာ္ ဂ်ိဳဗစ္ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ဖို႔ ေနာက္ေပါက္နဲ႔ ဖန္တီးေပးခဲ့တဲ့ ဖန္တီးမႈကလည္း ကတယ္ကိုေကာင္းမြန္ခဲ့ၿပီး နည္းျပကိုဗက္ကေတာ ဘိုတန္နဲ႔ ကာလရွည္လက္တြဲႏိုင္ဖို႔ ပစ္မွတ္ထားေနပါတယ္။

ဆုတံဆိပ္ေတြနဲ႔ ထိုက္တန္သူ ေကာ့ဖက္ခ်္

ေနာက္ထပ္ခ်ီးက်ဴးခံထိုက္တဲ့ နည္းျပကေတာ့ ဘရီမင္အသင္း နည္းျပ ေကာ့ဖက္ခ်္ပါ ။ အသင္းကို တန္းဆင္းဇုန္နဲ႔ ၁၀ မွတ္အကြာ အမွတ္ေပးဇယား အလယ္နားကို ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သလို လာမယ့္ရာသီ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါမွာ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။

