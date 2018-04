စတန္းဖို႕ဒ္ဘရစ္ခ်္မွာေျခစြမ္းျပခဲ့တဲ့ဒဲလ္အလီကို ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့တဲ့ပိုခ်က္တီႏို

စပါးစ္အသင္းနည္းျပ ပိုခ်က္တီႏိုက စတန္းဖို႕ဒ္ဘရစ္ခ်္မွာ ခ်ယ္ဆီးကို အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ သြင္းဂိုး (၂)ဂိုး သြင္းယူေပးခဲ့တဲ့ ဒဲလ္အလီကို ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါႏိုင္ပြဲဟာ စပါးစ္အသင္းအေနနဲ႕ (၂၈)ႏွစ္အတြင္း စတန္းဖို႕ဒ္ဘရစ္ခ်္မွာ ခ်ယ္ဆီးအသင္းကို ပထမဆံုး ႏိုင္ပြဲရယူ ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါပြဲစဥ္မွာ စပါးစ္အသင္းဟာ ခ်ယ္ဆီးအသင္းကို (၃)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ျပီး ဒဲလ္အလီက (၂)ဂိုး သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါႏိုင္ပြဲေၾကာင့္ စပါးစ္အသင္းဟာ အဆင့္(၅)ေနရာမွ ခ်ယ္ဆီးအသင္းကို (၈)မွတ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ခ်န္ပီယံလိဂ္၀င္ခြင့္တစ္ေနရာအတြက္ ပိုျပီးေသခ်ာေစခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါပြဲစဥ္ဟာ ဒဲလ္အလီအတြက္ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲ (၁၀၀) ျပည့္ေျမာက္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒဲလ္အလီဟာ လက္ရွိခ်ိန္ထိ စပါးစ္အသင္းအတြက္ သြင္းဂိုး (၃၆)ဂိုးနဲ႕ ဂိုးဖန္တီးမႈ (၂၅)ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ထားႏိုင္ပါတယ္။

2 – Dele Alli has scored his first brace in the Premier League since January 2017, which also came against Chelsea (2-0 at White Hart Lane). Catalyst. pic.twitter.com/5JAK7fi1I4

— OptaJoe (@OptaJoe) April 1, 2018