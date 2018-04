အာေနာ္တိုဗစ္ဟာေျခစြမ္းအမွန္တစ္ခုကိုျပသႏိုင္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းမိုယက္စ္ေျပာၾကား

၀က္စ္ဟမ္းအသငး္ရဲ႕နည္းျပ ေဒးဗစ္မိုယက္စ္က အသင္းရဲ႕ကစားသမား မာကိုအာေနာ္တိုဗစ္ အေနနဲ႕ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ သူ႕ရဲ႕ပံုစံတစ္ခုကို ျပသႏုိင္ခဲ့ျပီလို႕ ခံစားရေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

၀က္စ္ဟမ္းအသင္းဟာ စေနေန႕က ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္မွာ ေဆာက္သင္မ္တန္ အသင္းကို (၃)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ ဂိုးျပတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး သူတို႕ရဲ႕ တန္းဆင္းဇုန္ဖိအားတစ္ခုကို ေလ်ာ့က်ေစခဲ့ ပါတယ္။ အဆိုပါပြဲစဥ္မွာ ၀က္စ္ဟမ္းအသင္းအတြက္ ဂ်ာအိုမာရီယို က အဖြင့္ဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့ျပီး အာေနာ္တိုဗစ္က သြင္းဂိုး (၂)ဂိုး သြင္းယူေပးႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အာေနာ္တိုဗစ္ဟာ ၾသစထရီးယား လက္ေရြးစင္အသင္းရဲ႕ ပြဲစဥ္ေတြမွာလည္း ပါ၀င္ကစားျပီး ေျခစြမ္းျပႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့အပတ္က လူဇင္ဘတ္ အသင္းကို (၄)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရရွိတဲ့ေျခစမ္း ပြဲစဥ္မွာ သြင္းဂိုး (၁)ဂိုး သြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့သလို အဲဒီမတိုင္ခင္ ဆလိုေဗးနီးယားအသင္းကို (၃)ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႕ အႏိုင္ရရွိတဲ့ ပြဲစဥ္မွာလည္း သြင္းဂိုး (၂)ဂိုး သြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါဟာ အာေနာ္တိုဗစ္ဟာ ရာသီအစနဲ႕ မတူတဲ့ေျခစြမ္းတစ္ခုကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အာေနာ္တိုဗစ္ဟာ စတုတ္စီးတီးအသင္းကေန စတင္ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ျပီး ပါ၀င္ကစားခဲ့တဲ့ ပထမဆံုး (၁၃)ပြဲမွာ ဂိုးမသြင္းႏိုင္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေဒးဗစ္မိုယက္စ္ကေျပာၾကားရာမွာ – “ အာေနာ္တိုဗစ္က မယံုႏိုင္စရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ိဳးကို လုပ္ႏိုင္ တယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ သူေရွ႕တန္းမွာ ကစားကတည္းက အေကာငး္ဆံုးပံုစံတစ္ခုကို လုပ္ထားႏိုင္တယ္။ သူ႕ရဲ႕ ပထမဂိုး ဒါမွမဟုတ္ ပထမဆံုး ဟက္ထရစ္ဂိုး မတိုင္ခင္မွာ အခြင့္အေရးၾကီး တစ္ခုကို လြဲသြားခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႕အေနနဲ႕ ဒါကို လုပ္ႏိုင္ခဲ့တာပဲေလ။ သူမတူညီတဲ့ ေျခစြမ္း တစ္ခုကို ျပႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳရပါမယ္။ သူ႕ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ ျမင့္မားလာ ခဲ့ပါျပီ။ သူနဲ႕ အတူတြဲလုပ္ရတာေပ်ာ္ပါတယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ သူက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးကစားေပးသလို ဂိုးေတြလည္းသြင္းေပးတယ္။ ျပီးေတာ့ သူ႕ကို ေပါင္သန္း(၂၀) ေပးခဲ့ရတာ တန္တယ္ဆိုတာကို ပရိသတ္ေတြနဲ႕ အသင္းကို ျပသႏိုင္ခဲ့တယ္။ ” လို႕ ဆုိပါတယ္။

That's quite the complement for your teammate, @_DeclanRice! pic.twitter.com/o1pEDoFzUy

— West Ham United (@WestHamUtd) April 1, 2018