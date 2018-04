လီဗာပူးလ္နဲ႔ ပြဲစဥ္ကို အဓိက ပစ္မွတ္ထားတယ္လို႔ ဆိုခဲ့တဲ့ ဂြါဒီယိုလာ

မန္စီးတီးနည္းျပ ဂြါဒီယိုလာက လာမယ့္တစ္ပတ္မွာ ကစားရဖို႔ ရွိေနတဲ့ မန္ခ်က္စတာ ဒါဘီပြဲစဥ္ထက္ လီဗာပူးလ္အသင္း နဲ႔ ကစားမယ့္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ပြဲစဥ္ကိုသာ ပစ္မွတ္ထားတယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ယခုတစ္ပတ္ အဲဗာတန္အသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ ၃ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ႔ မန္စီးတီးအသင္း ႏိုင္ပြဲရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ လက္က်န္ပြဲစဥ္ေတြမွာ တစ္ပြဲအႏိုင္ရရွိယံုနဲ႔ ခ်န္ပီယံဆုကို ရယူႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ၿမိဳ႕ခံၿပိဳင္ဘက္ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္သြားရဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

ဒီဒါဘီပြဲစဥ္မွာ အႏိုင္ရရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒါဘီၿပိဳင္ဘက္ကို အႏိုင္ရရွိမွာျဖစ္သလို ခ်န္ပီယံဆုကိုလည္း ရယူႏိုင္မွာျဖစ္ေပမယ့္ ဂါြဒီယိုလာကေတာ့ လီဗာပူးလ္အသင္းနဲ႔ ကစားမယ့္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ပြဲစဥ္ကိုသာ အာရံုစိုက္ထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Feliz por la victoria chicos, cada vez más cerca de nuestro objetivo 👉🏻#cmoncity #manchestercity🔥⚽🔥 3⃣0⃣

Happy for the win guys, getting closer to our goal 👉🏻#cmoncity #manchestercity🔥⚽🔥 3⃣0⃣ pic.twitter.com/eW4YkTBPSy

— Nicolas Otamendi (@Notamendi30) March 31, 2018