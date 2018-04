ခ်န္ပီယံလိဂ္၀င္ခြင့္အတြက္ ခ်ဲလ္ဆီးကို အမွတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ စပါး

ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းနဲ႔ စပါးအသင္းတို႔ ကစားခဲ့တဲ့ လန္ဒန္ဒါဘီပြဲစဥ္မွာေတာ့ စပါးအသင္းက အေ၀းကြင္းမွာ ၂၈ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးႏိုင္ပြဲကို ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ခ်ဲလ္ဆီး ၁ ဂိုး စပါး ၃ ဂိုး

ပြဲအႏွစ္ခ်ဳပ္

ပြဲခ်ိန္မိနစ္ ၃၀ မွာ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္း မိုရာတာရဲ႕ ေခါင္းတိုက္သြင္းဂိုးနဲ႔ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ အဲရစ္ဆင္ ၊ အလီတို႔ရဲ႕ သြင္းဂိုးေတြနဲ႔ စပါးအသင္း ကႏိုင္ပြဲရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

🗣 A message from @dele_official for you all… 🙌#COYS pic.twitter.com/URQ0no6lfg

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 1, 2018