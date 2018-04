အဲဗာတန္ကို အလြယ္တကူ ဂိုးျပတ္ႏို္င္ပြဲ ရယူခဲ့တဲ့ မန္စီးတီး

ပရီးမီးယားလိဂ္ အမွတ္ေပးဇယားကို ဦးေဆာင္ေနခဲ့တဲ့ မန္စီးတီးအသင္းကေတာ့ အဲဗာတန္အသင္းကို အေ၀းကြင္းမွာ ဂိုးျပတ္ႏိုင္ပြဲ ရယူၿပီး အဆင့္တစ္ေနရာကို ဆက္လက္ရယူခဲ့ပါတယ္။

အဲဗာတန္ ၁ ဂိုး မန္စီးတီး ၃ ဂိုး

ပြဲအႏွစ္ခ်ဳပ္

ဆာေနး ၊ ဂ်ီဆပ္ နဲ႔ စတာလင္တို႔ရဲ႕ ပထမပိုင္းသြင္းဂိုးေတြက မန္စီးတီးအသင္းကို ၅ ပြဲဆက္ႏိုင္ပြဲအျဖစ္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့သလို အမွတ္ေပးဇယားကိုလည္း ဆက္လက္ဦးေဆာင္ေစခဲ့ပါတယ္။

ဘိုလာစီ အဲဗာတန္အသင္းတြက္ ေျခပဂိုးတစ္ဂိုးသြင္းယူခဲ့ေပမယ့္ အသင္းရဲ႕ရလဒ္ပိုင္းကို အေထာက္အကူမျဖစ္ေစခဲ့ပဲ အဲဗာတန္အသင္း အဆင့္ ၉ ေနရာကို ဆင္းေပးခဲ့ရသလို ယူရိုပါလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ခြင့္အတြက္လည္း ၆ မွတ္ကြာဟသြားခဲ့ပါတယ္။

